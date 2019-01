Para ello, tuvo en cuenta diversas variables: el clima, el dinero, el tiempo pasado desde los excesos de la Navidad, el transcurrido desde la última vez que se intentó cumplir un propósito de Año Nuevo, los niveles de motivación del individuo y la necesidad de actuar para cambiar algún aspecto de nuestra vida y, de esta forma, Arnal determinó que ese fatídico día se correspondía con el tercer lunes de enero.

Desde entonces, el Blue Monday se ha convertido en 'trending topic' durante esta época del año y los españoles recurren a Google para investigar sobre los síntomas más comunes de esta condición: estrés, tristeza, ansiedad, insomnio, angustia, depresión o mal humor.

No obstante, muchos psicólogos cuestionan que exista tal día y aseguran que se trata de una invención con fines publicitarios, tal y como se re coge en el estudio 'No estés triste, el Blue Monday no existe' de Job Today, portal especializado en empleo.

El estudio arroja luz sobre esta cuestión, analizando las tendencias de búsqueda que realizan los internautas españoles en Google durante el mes de enero, llegando a la conclusión de que este fenómeno no existe y de que los meses en los que más búsquedas se realizan sobre los supuestos síntomas del Blue Monday no se realizan en enero, sino en los meses de agosto y septiembre.

El informe utiliza los datos del mes de enero del pasado año, 2018, y revela, a su vez, en qué comunidades autónomas se realizaron más búsquedas sobre estas afecciones. Así, los más preocupados por el estrés y la ansiedad son los navarros; los extremeños, por la tristeza; los cántabros, por el cansancio; los asturianos, por el insomnio; los murcianos, por la angustia; los melillenses, por la depresión, y los catalanes, por el mal humor. En cualquier caso, nada parece indicar que todos estos elementos se concentren en un solo día miserable.

De hecho, desde Job Today advierten del riesgo de que, si estas búsquedas suceden después de Navidad, se puedan sumar el estrés posvacacional, pues los términos más buscados son ‘estrés laboral’, ‘motivación laboral’ o ‘año sabático’, entre otros.

Desde Job Today se proponen cinco consejos para combatir la apatía profesional y el estrés posvacacional al que muchos se enfrentan en esta y en cualquier otra época del año: transformar la negatividad en creatividad, aprender de los errores, interiorizar que solo son sentimientos temporales o cambiar de trabajo son solo algunas de las recomendaciones que sugieren los expertos para hacer frente a esta posible depresión.