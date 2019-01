¿Sabe si su correo electrónico ha quedado expuesto?

Más de 772 millones de correos electrónicos y 21 millones de contraseñas únicas han sido expuestos en un foro para 'hackers' en una de las filtraciones más grandes de la historia, según ha informado en su blog personal el experto en ciberseguridad Troy Hunt.Todos los datos se encuentran recopilados en un archivo gigantesco de 87GB alojado en el servicio de almacenamiento en la nube MEGA. La brecha de seguridad ha sido bautizada por Hunt como Collection #1, que es el nombre de la carpeta en la que encontró toda la información.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha confirmado que la brecha de datos es la mayor publicación de cuentas de correo y contraseñas detectada hasta la fecha. Esta filtración, a diferencia de otras, parece tratarse de una compilación de datos obtenidos a través de sitios web y servicios, ha informado el INCIBE en un comunicado. "Es la mayor publicación de cuentas de correo y contraseñas detectada hasta la fecha que afecta a millones de personas en todo el mundo, y la mayor parte de los usuarios se ven comprometidos debido a la reutilización de las contraseñas, suponiendo un riesgo elevado para la privacidad de los mismos", ha agregado.

Hunt ha recopilado más de 12.000 archivos con 2.700 millones de entradas en las que aparecen todas las cuentas y contraseñas expuestas. En total, pesan 87GB y están disponibles para descargar online, aunque si lo que se quiere es corroborar si un correo en concreto está en la lista, se puede acceder a Have i Been Pwned? a través de esta misma web. Una vez allí, tan solo es necesario escribir dicha cuenta de correo electrónico y esperar a que la plataforma analice su base de datos. En caso de que el email en cuestión no esté comprometido, la página mostrará el siguiente mensaje bajo un fondo de color verde: Good news - no pwnage found! (Buenas noticias, nadie se ha apropiado de tu cuenta). Por el contrario, si la cuenta ha sido comprometida, la página notificará a través de un mensaje sobre un fondo rojo (Oh no, pwned!) que esos datos han sido expuestos involuntariamente al público debido a una brecha de seguridad en alguna de las páginas web en las que el usuario se ha registrado en los últimos años. A continuación, la plataforma mostrará qué brecha de seguridad provocó que esos datos fueron filtrados.