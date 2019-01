Un anuncio de Gillette desata una guerra en internet sobre la "masculinidad tóxica"

¿Y que tiene de malo este mensaje? Pues muchas cosas, a tenor de los más de 300.000 'no me gusta' que acumula el vídeo en Youtube y de muchos de los comentarios que ha desatado. Hay llamamientos al boicot de la marca, insultos a Gillette y miles de opiniones críticas. Para unos, la empresa está llamado machistas y abusones a todos los hombres del mundo, y para otros, Gillette ataca la esencia misma de la masculinidad. La polémica ha sido especialmente agria en Estados Unidos, donde los sectores de ultraredecha se han aliado contra el anuncio y han lanzado una ofensiva de críticas en su contra.También en español pueden encontrarse tuiteros indignados:

Bien es cierto que la fiereza de la polémica en Estados Unidos no ha llegado a nuestro país, donde son muchas más las opiniones que alaban el anuncio de Gillette. Para la mayoría de los cibernautas, el 'spot' anima a cambiar conductas machistas y a buscar un mundo mejor donde los hombres ayuden a desterrar la violencia y el acoso.

El "Not all men" en su máxima expresión. No entiendo cómo un anuncio así puede ofender a tantos hombres (mirad los dislikes!). Si tú no eres ni haces lo que critica el vídeo, ¿cómo puedes tomártelo como un ataque?https://t.co/AlPxqZyw9A