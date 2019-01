El día que Zapatero no supo cuánto costaba un café y otras curiosidades en 'Tengo una pregunta para usted'

El funcionamiento del espacio es muy sencillo. Un reducido grupo de ciudadanos trasladarán sus preguntas e inquietudes a los principales líderes políticos del país. Se trata, por lo tanto, de un formato diferente y nada habitual, que ya triunfó hace más de una década cuando vio la luz en España por primera vez allá por 2007.

La espontaneidad de los asistentes no suele dejar a nadie indiferente. De hecho, en sus orígenes, el programa ya dejó varios episodios para la historia. Uno de los más famosos fue la pregunta a José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno español, sobre el precio de un café, pero no el único. ‘Tengo una pregunta para usted’ nos ha dejado algunos momentos tan singulares como los que repasamos a continuación.

El café a 80 céntimos de Zapatero.

Como ya hemos dicho, es uno de los episodios más recordados. "¿Cuánto vale un café en la calle, sabe usted contestarme?", cuestionó uno de los presentes. "Unos 80 céntimos", respondió el político socialista con visibles dudas. La respuesta, lógicamente, no convenció a su interlocutor. "Eso era en los tiempos del abuelo Patxi", le reprochó.

Señor Gallardón, ¿tiene un cigarrito?

Una de las situaciones más surrealistas llegó con Alberto Ruíz Gallardón, entonces alcalde de Madrid. Matías, un espectador declarado "ateo políticamente", confesó no tener "ni idea" ni de política ni de historia de España, así que su pregunta fue de lo más disparatada: "¿Tiene un cigarrito?", le cuestionó. El edil, con evidente cara de circunstancias, lamentó no poder ayudarle antes de pedirle que diera "un paso adelante" y votase en las próximas elecciones.

¿Es usted racista?

Pero no solo de políticos vive ‘Tengo una pregunta para usted’. El seleccionador español de fútbol, Luis Aragonés, también visitó el espacio de TVE. En él, además, aprovechó para explicar la polémica que suscitó una situación que protagonizó cuando estaba al frente del combinado nacional.

El conflicto catalán

Sí, por increíble que parezca, el conflicto que actualmente se vive en Cataluña ya se intuía allá por 2007. El entonces líder de ERC, Josep Lluis Carod Rovira, tuvo un pequeño enfrentamiento con una ciudadana que le llamó ‘José Luis’ alegando que no sabía catalán. "No se moleste, pero yo no me llamo José Luis. Si ustedes en 300 años no han aprendido a decir Josep Lluis, pero en cambio saben decir Schwarzenegger, ustedes tienen un problema, no yo", le reprochó el político catalán.