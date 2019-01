DJ-Running: música para ganar maratones

¿Podemos influir en la motivación y en el rendimiento de los corredores? Los corredores que participan en pruebas de larga distancia están sometidos a largos y duros entrenamientos. La motivación juega un papel clave en estas sesiones, encaminadas a la constante superación y mejora del rendimiento y los resultados. La estimulación mediante la música, para influir en las emociones del corredor, supone un enfoque novedoso e integrable en los planes de entrenamiento. No obstante, la ciencia y la tecnología aún deben avanzar para que este modelo de estimulación tenga un impacto real y efectivo en este tipo de deportistas. ¿Con qué música se corre mejor?

La respuesta física y emocional que la música produce en un corredor bajo ciertas condiciones puede ser muy variada y compleja. Además, lo normal es que estas respuestas sean completamente diferentes para dos individuos e, incluso, para el mismo individuo en dos momentos distintos. Para comprender estas respuestas y su correlación con ciertos factores de interés (el entorno, el perfil de corredor, los objetivos y el tipo de entrenamiento, etc.) es necesario monitorizar a un número elevado de usuarios, almacenar grandes volúmenes de información real sobre su actividad y, posteriormente, aplicar técnicas que permitan extraer conocimiento a partir de esta información. El big data y la inteligencia artificial juegan un papel clave en estas tareas, ayudando a definir modelos de recomendación musical personalizados para cada corredor que buscan potenciar la respuesta física y emocional de los distintos atletas. Estas soluciones son una herramienta complementaria que contribuye a la mejora de los entrenamientos, desde la perspectiva novedosa de las emociones.

¿Qué sienten los deportistas?

Determinar con precisión qué emociones está experimentando una persona es un problema complejo. En ocasiones, ni ella misma es capaz de expresar con palabras lo que está sintiendo realmente o la intensidad de esa emoción. El mercado ofrece diferentes sensores que permiten captar alteraciones del sistema nervioso autónomo a partir de las cuales se pueden extrapolar las emociones que experimenta una persona. Hasta no hace mucho tiempo, el uso de estos sensores se limitaba a entornos con condiciones muy controladas, pero esta tendencia ha evolucionado en busca de dispositivos más accesibles y de carácter no invasivo. El reto es ir un paso más allá, diseñando y construyendo sensores emocionales portátiles y ligeros, que soporten condiciones hasta ahora adversas (la lluvia, la sudoración de la piel, etc.) y que no se vean afectados por el movimiento del usuario (el braceo del corredor, la dinámica de carrera...).

¿El entorno importa?