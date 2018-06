Un beso lésbico, 'estrella' de las novedades de Play Station

Se trata de 'The Last of Us Part II', un juego para Play Station que se ha presentado este martes en Los Ángeles en la conferencia en la que la plataforma ha anunciado sus novedades para este año.

La protagonista del beso es Ellie, la heroína de esta aventura que se ha convertido en uno de los personajes clave de la compañía, pese a que el juego original apareció hace apenas cinco años.

Más allá de este cariñoso encuentro, poco más se sabe de las nuevas aventuras de Ellie. Y ni siquiera se ha anunciado la fecha de lanzamiento del juego. No obstante, su guiño a la comunidad LGTBI ha gustado a los fans, que le han dado la bienvenida en las redes sociales.

Lo que Naughty Dog está haciendo con The Last of Us 2 es tan bonito e importante para tanta gente que me siento orgulloso de poder estar viviendo este momento en la industria. — Borja Pavón (@kidcoltrane) 12 de junio de 2018

Os voy a decir algo del beso de The Last of Us Part II: igual es el mejor beso que se ha dado en la historia de los videojuegos. ¡Por fin labios que se comportan como labios! ¡Por fin contacto! — Diego Pazos (@Yipee182) 12 de junio de 2018