Jorge Freudenthal: "Seguimos perpetuando roles de género muy marcados"

Para controlarla y dominarla.

¿Se creen superiores?

Entiendo que las personas que quieren controlar a otra será por eso. Por uno u otro motivo prevalecen sus ideas y sus opiniones sobre la otra persona. Normalmente, esas ideas suelen ser las de los hombres. Al final, la cultura patriarcal marca la prevalencia de todo lo masculino y androcéntrico frente a lo femenino.

¿Qué le diría a una mujer maltratada?

No tengo ninguna autoridad ética, moral ni profesional para decirle nada. Comprendo su situación, que no confíe en los programas porque muchas personas que han sufrido violencia han pasado por un infierno. El objetivo del programa en el que trabajo es preservar la integridad física y psíquica de las mujeres que han sufrido o sufren a manos de sus parejas o exparejas.

Forma parte del programa Gakoa del Gobierno Vasco que trabaja con hombres condenados por violencia de género, ¿realmente cree en su rehabilitación?

Como creo en mi trabajo, entiendo que sí se puede. Además, vemos que hay resultados positivos. Hay que hacer un trabajo terapéutico y educacional muy grande, pero no solo con las personas con las que yo trabajo. Deberíamos hacer cambios estructurales en toda la sociedad, en la cultura por la que nos regimos.

¿Vivimos en una sociedad cada vez más violenta?

No creo que vivamos en una sociedad más violenta que hace 30 años.Creo que el problema de la violencia de género se ha visualizado más, hay más conciencia por parte de hombres y mujeres y es normal que haya más denuncias. Creo que seguimos teniendo un modelo social y cultural que favorece que pueda haber este tipo de agresiones. Mientras estemos regidos por un modelo patriarcal seguiremos igual. Necesitamos hacer cambios estructurales, no solo poner parches. Hay que trabajar con los hombres y las mujeres y hacer énfasis en el tema de la prevención.

Para usted entonces la igualdad entre hombre y mujer todavía está muy lejos de conseguirse...

Para mí y para muchas personas. Hemos hecho avances, pero está bastante lejos y en este país, más todavía.

Cada vez hay más jóvenes maltratadores, ¿estamos haciendo algo mal en la educación de los niños?

Desde luego lo estamos haciendo mal. Mientras veamos casos de personas tan jóvenes que están sufriendo maltrato y control es que estamos educando mal a la sociedad desde el minuto uno del nacimiento. Seguimos perpetuando unos roles de género muy marcados y unos estereotipos en relación al hombre y a la mujer que siguen muy instaurados. Es muy difícil que cambiemos algo si no lo hacen los roles, los estereotipos y todos los mitos del amor romántico, que hacen daño y engañan mucho a las personas jóvenes.

Muchas víctimas de violencia de género tienen denuncias previas por maltrato, ¿algo está fallando en el sistema?

No soy jurista y entiendo que tenemos una ley que funciona, pero hay que dotarla de más recursos para poder revisarla y seguir mejorándola, sobre todo, en la prevención.

¿Cómo ha vivido la sentencia de la Manada?

Soy de Pamplona y me chirría. No voy a entrar en detalles, pero está claro que desde todos los puntos es una agresión. Todo el proceso y la sintomatología que sufrió la víctima son muy entendibles desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico. No tengo ninguna duda de que fue una agresión en toda regla. También habría que plantearse por qué estos casos solo los hacemos los hombres. Seguimos en un sistema androcéntrico en el que hay muchos hombres que no quieren cambiar.