Adriana Abenia, embajadora aragonesa en Pasapalabra

"Esta tarde Luna y yo jugamos con la gran familia de Pasapalabra", publicó la presentadora zaragozana este miércoles en Twitter antes de que comenzase el programa de Telecinco. Luna no es ninguna concursante ni otra cara conocida del famoseo, es su futura hija. "Espero que me chive alguna", añadía en el tuit. Mucha esperanza tenía. La publicación iba acompañada de una fotografía en la que la Abenia posaba muy sonriente. Las reacciones al mensaje y a la imagen no se hicieron esperar. A sus seguidores les faltó tiempo para mandarle ánimos. "Si uno de los secretos de tu belleza es la felicidad, nos haces bellos a todos por la felicidad que transmites siempre", le piropeó un fan. ¡Cuánta felicidad y emoticonos en tan poco espacio!