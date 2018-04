¿Qué fue del libre albedrío?

Hace siete décadas, George Orwell publicó la más famosa de sus novelas: ‘1984’, con permiso de ‘Rebelión en la granja’ ("Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros"). Su distopía describía un régimen opaco con un omnipresente sistema de vigilancia masiva, el Gran Hermano que todo lo observa y lo muestra en telepantallas instaladas por todos los rincones. Lo ve todo y todos lo ven.

Escribió el libro impresionado por los métodos brutales del comunismo y el fascismo, que él mismo había descubierto durante la guerra civil española como combatiente republicano en Aragón. En aquel momento no se le ocurrió pensar que la vigilancia de toda la ciudadanía podría lograrse también sin utilizar la fuerza; no imaginó que sería innecesaria una dictadura; no intuyó la sofisticación que adquiriría el ojo orwelliano en el siglo XXI.

Internet ofrece hoy la posibilidad de un control social de dimensiones inimaginables hace medio siglo. Si en 1949 se hubiera sugerido que las sociedades occidentales estarían permanentemente vigiladas por miles de cámaras, el propio Orwell o Aldous Huxley (‘Un mundo feliz’) habrían considerado tal hecho como un totalitarismo más refinado que el descrito por ellos mismos en sus novelas.