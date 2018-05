Los consejos definitivos para que el 'eyeliner' te quede perfecto

Si lo que pretendes es un trazado profesional, este es tu método. Con el mango de la cuchara podrás ayudarte para trazar el ‘rabillo’ de la raya y la parte redonda te servirá para definir la curva y el grosor. Para ello, tendrás que colocarlo apoyándote en las pestañas inferiores y después, en las superiores. Una vez delimitado, ya solo te quedará rellenar el delineado.

Revoluciona el truco del celo

Cuando empezamos a experimentar con estos trazos, es muy probable que hayamos probado con esta cinta adhesiva, pero quizás no sea del todo útil, ya que al quitártelo puedes hacerte bastante daño y si no se ha pegado lo suficiente, no será útil. Así que eso de poder hacerlo sin miedo a salirse, no termina de ser del todo cierto.

Por este motivo, los creadores de la esponja Beauty Blender han ideado un adhesivo perfecto, el Eyeliner Designer, para aplicar el 'eyeliner' de un solo trazo y sin errores, pues se pega pero no se mueve. Solo tienes que calentar el adhesivo frotándolo entre las palmas de las manos durante 10 ó 15 segundos para que se pegue fácilmente a la piel. Puedes utilizar el lado que más se adapte a tu estilo o al tipo de raya que busques y en esta ocasión, quitarlo de la piel no será ninguna tortura.

¡Con estos trucos, hacerte la raya del ojo ya no volverá a ser ningún problema!