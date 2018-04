La simpática manera con la que la Guardia Civil te recuerda que cambies las escobillas del coche

Hay quien solo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Y quien olvida cuidar elementos esenciales para la seguridad a la hora de conducir hasta que se necesitan. Es el caso de las humildes escobillas de los limpiaparabrisas. Aunque su coste no es excesivo, puede salirnos muy caro circular con ellas en mal estado. La mayoría de las veces no recordamos su existencia hasta que la lluvia empaña nuestra visión de la calzada. Y eso que el riesgo de tener un accidente al perder la visibilidad es alto.

Por eso este martes la Guardia Civil ha recordado de una simpática forma a través de Twitter su importancia en la conducción segura durante los días de lluvia. El mensaje dice así: "Feliz martes lluvioso... No... no te pongas gafas... sólo llueve y tú no has cambiado las escobillas de los limpias desde la última vez que España ganó Eurovisión".