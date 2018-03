¿De dónde viene la expresión "hacer las cosas por el artículo 33"?

Seguro que lo han oído alguna vez, o que incluso utilizan la expresión de vez en cuando. Hacer algo "por el artículo 33" supone que no hay razonamientos ni explicaciones, que hay que cumplir la orden sin rechistar y sin discusión posible.

Desde luego, no es la manera más democrática de hacer las cosas. Y esa es la clave, porque su origen hunde sus raíces en un momento muy poco democrático -y no muy lejano- de la historia de nuestro país.

Durante el régimen de Franco, una de las Leyes Fundamentales del Reino que conformaban el sostén jurídico del régimen era el Fuero de los Españoles, promulgado en 1945.

Dicha normativa determinaba los deberes y los derechos de los ciudadanos. Solo que, como no podía ser menos en un régimen dictatorial, los derechos tenían tantos límites y matices que en la práctica quedaban muy restringidos. Y ahí entra el artículo 33, porque precisamente este es el que establecía que los derechos solo podían ejercerse si no atentaban “contra la unidad espiritual, nacional y social de España”. Vamos, que el legislador podía establecer de forma casi arbitraria cuándo los españoles tenían algún derecho y cuándo no.

De ahí la expresión que seguimos utilizando y que deja claro que quien da la orden no acepta un no por respuesta.

Curiosamente, en México el artículo 33 también es una expresión común, aunque su origen es diferente.

En la Constitución de ese país, el artículo 33 garantiza también los derechos de los ciudadanos, aunque matiza que el Gobierno "tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente".

La norma, en este caso, solo afecta a los extranjeros, pero como en el caso español la expresión también se usa para señalar que hay que obedecer si uno no quiere sufrir las consecuencias.