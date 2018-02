Mar Romera, pedagoga y maestra: "Tenemos que provocar preguntas en los niños, no respuestas"

El protagonista es el niño desde la fortaleza y no las debilidades. Hay que educarle de esta forma en casa, en el colegio y en la calle. En un sistema en el que intentemos encontrar cuáles son las fortalezas de cada uno para potenciarlas y limar las debilidades. El objetivo no es la superación de unas pruebas estándares escritas, sino el desarrollo integral de las personas.

En cuanto a nuestros sentimientos, ¿seguimos siendo niños?

Un niño piensa, pero no reflexiona, así que no podemos seguir siéndolo. Ponerte en su mirada, entender qué ve y cómo es entrar en su mundo, pero no estar dentro. De hecho hay adultos con ese complejo Peter Pan que pretenden estar a la altura de los niños y un adulto referente nunca puede ser un amigo de un pequeño.

¿Por qué es tan importante la educación emocional?

La imaginación y la emoción siempre le ganan a la razón. Todo ser humano por estructura neurológica primero siente y luego piensa. Si conocemos nuestro propio mundo emocional podremos utilizar nuestros pensamientos. Al fin y al cabo, la calidad de nuestra vida no depende de nuestras circunstancias, sino de los pensamientos y ellos a su vez de la plataforma emocional desde la que los emitimos.

Ahora mismo en España… ¿se está educando emocionalmente?

No. Cuando vemos las noticias de la televisión lo que aparece no son problemas políticos, ni regionales, ni de fronteras, son emocionales. Estos son difíciles de pensar y, por lo tanto, de dar soluciones lógicas.

¿Cómo aprende el ser humano?

Con la curiosidad, que es la que nos salva la vida y nos ha enseñado a evolucionar. Necesitamos provocarla en nuestros niños. Sin embargo, el sistema lo que hace es reproducir respuestas, la clave sería provocar preguntas. Por otra parte, aprendemos desde la seguridad, que nos da también la opción del riesgo. Y por último, Francisco Mora, un neurocientífico, dice que solo se aprende aquello que se ama. El amor, que es un sentimiento, ancla en una emoción que es la admiración. Por ello, nuestro alumnado necesita ser admirado y tener una propuesta de a quién admirar.

¿Qué pasa si no creamos alumnos curiosos?

Pues nos extinguiremos. No podremos seguir evolucionando.

¿Hay que levantar a un niño cuando se cae o dejar que lo haga solo?

Nuestros niños están sobreprotegidos, sobreestimulados y sobrerelagados. No es tanto no ayudarle a levantarse como no decirle constantemente a un niño ‘cuidado’. Porque de esa forma estoy limitando sus potenciales, estoy diciéndole ‘no puedes’. Por lo tanto, el niño tiene que vivir desde su autonomía y conocer sus limitaciones porque tampoco podemos con todo. Mi éxito dependerá de mi propio autoconocimiento.

¿Cómo podemos prepararles para que resuelvan sus problemas?

Dejándoles hacer, permitiéndoles el error y dándoles herramientas para salir del fracaso, pero no resolverles el problema.

En este sentido, ¿qué piensa de que sean los líderes de sus propias vidas como dice la filosofía de Stephen Covey?

Tú eres líder de tu vida cuando conoces tus fortalezas y tus debilidades. Tenemos que coger el timón de nuestro barco y esto es posible cuando tienes objetivos. El objetivo de una vida es una vida con objetivos. Por lo tanto, eso es una de las principales habilidades que sería interesante trabajar con los niños y con nosotros mismos.

¿Hacia dónde va la educación?

La clave del futuro es el pensamiento crítico y la creatividad. Yo me levanto cada mañana para cambiar el mundo y si no fuese optimista no tendría sentido mi trabajo. Todo maestro debe pensar que mañana será mejor.