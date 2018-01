Feminismo maldito

Alcanzada la igualdad legal entre la mujer y el hombre hace unas pocas décadas, se ha ido generando un cierto conformismo complaciente con el machismo. Parece que ya no cupiera quejarse, ahora que las leyes no discriminan negativamente a la mujer. Tal y como sostiene Javier Marías, hoy cada cual valdría por lo que hace, al margen de su sexo. Sin embargo, la juventud se relaciona con reverdecidos criterios patriarcales, los salarios medios de las mujeres siguen siendo inferiores, la publicidad dirigida a la infancia no ha dejado de ser sexista, por lo que apenas hay niñas que quieran ser ingenieras, y muchas mujeres están sometidas al yugo sexual machuno.