El hotel anti-'influencers'

Todo comenzó cuando una ‘influencer’ –o aspirante a, que uno nunca sabe–, Elle Darby, pidió al hotel dublinés The White Moose Café cinco noches gratis con su pareja a cambio de promocionarlo. Una práctica habitual en el mundillo que en este caso ha ido por derroteros imprevistos. Al propietario, Paul Stenson, no le hizo gracia la idea y publicó en Facebook su petición (ocultando los datos personales) acompañada de un incendiario texto. "Hay que tener muchas pelotas para escribir un ‘email’ así", arrancaba, y le recordaba que el hotel tiene más seguidores en redes sociales que ella. Pero la historia sigue. La respuesta de Stenson dio lugar a un conato de boicot contra The White Moose Café que al propietario tampoco le achantó. De hecho, ni corto ni perezoso anunció que vetaba la entrada en el hotel a todo bloguero y emprendió la campaña #bloggergate, con una noche gratis para quien diese con el mejor lema anti-‘influencer’. ¡Eso son arrestos!