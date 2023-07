Incrementa el desabastecimiento de fármacos y ya hay problemas para el suministro de 854 medicamentos

El desabastecimiento de determinados medicamentos se acrecienta y en la actualidad la cifra ya ronda los 854. El año pasado por estas fechas eran 500, aproximadamente, los fármacos con problemas de suministro que publicaba la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). En la mayoría de los casos, sin embargo, no supone un problema para el ciudadano porque existe alternativas en las boticas, aunque se observa un incremento de las alertas por la falta de estos productos en los últimos años.

La mayoría de los 15 medicamentos que más escasean en la provincia de Zaragoza entre el 3 y el 9 de julio puede ser sustituido por el farmacéutico. Sería el caso de los comprimidos efervescentes Efferalgan o Diclofenaco, un antiinflamatorio oftálmico. Para otro tipo de fármacos, sin embargo, el paciente debe volver al médico (Ozempic, Rinocusi o Daktarin) o bien dirigirse al servicio de Farmacia de su hospital de referencia ya que, ante el desabastecimiento, el Servicio Aragonés de Salud lo solicita como medicamento extranjero.

Los problemas de suministro, recuerdan desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, "son una constante en la oficina de farmacia, aunque en los últimos años van en aumento". En la mayoría de los casos, "el paciente no llega a notar estos desabastecimientos porque el farmacéutico le dispensa otro medicamento con el mismo principio activo y con la misma vía de administración". A pesar de que suele haber alternativa a los fármacos desabastecidos, "sí supone una incomodidad para los pacientes en aquellos casos en los que no pueden sustituir la medicación y debe volver al médico o al especialista para que le receten otro fármaco", aseguran.

En un escenario de desabastecimiento "la figura del farmacéutico cobra una vital relevancia, primero a la hora de ofrecer alternativas para los fármacos con problemas de suministro o bien para informar al paciente de cuál es la botica más próxima donde conseguirlo", destaca la presidenta de los farmacéuticos de Zaragoza, Raquel García Fuentes.

De hecho, ante el aumento de los desabastecimientos, los Colegios lanzaron la plataforma Farmahelp, que ayuda a localizar medicamentos con problemas de suministro. Farmahelp permite al farmacéutico contactar con boticas cercanas cuando un paciente necesita un medicamento y por urgencia o por desabastecimiento no dispone del mismo.

Fármaco para la diabetes tipo 2

Entre los medicamentos con problema de abastecimiento figura Ozempic, destinado a controlar la diabetes tipo 2. La Agencia Española de Medicamentos lanzó unas recomendaciones para evitar o paliar los problemas de suministro, después de que la empresa farmacéutica informara de un aumento en la demanda, que provoca una disponibilidad intermitente y que se podría mantener en 2023.

Desde la Federación de Asociaciones para la Diabetes de Aragón, José Antonio Saz, explica que Ozempic "tiene efecto hipoglucemiante, potencia la acción de la insulina y baja la glucosa, y además en la diabetes 2 con obesidad ayuda a la pérdida de peso". Se ha detectado un «excesivo consumo» porque se utiliza, no para la diabetes, que es su indicación principal, sino para la pérdida de peso. "Y no hay suficiente abastecimiento", dice. La escasez, asegura, se observa desde hace mes y medio. Se calcula que un 60% de las personas con diabetes tipo 2 tiene obesidad. "Hay alternativas, pero este fármaco es más recomendable, porque otros no tienen esa función de pérdida de peso", expone.