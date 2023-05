Beatriz Virgós: "No hay nada más gratificante que darlo todo por los enfermos"

La barbastrense Beatriz Virgós Señor, adjunta en la UCI del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y coordinadora de trasplantes desde 2016, acaba de ser elegida para formar parte del grupo de calidad de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Actualmente es la única aragonesa desempeñando esta responsabilidad.

A esto se le llama tocar el cielo… ¡Felicidades!

Muchas gracias. Significa un subidón enorme. Mucho más, habiendo estado de baja médica… Es el reconocimiento a muchos años de trabajo. Me llamaron hace aproximadamente un mes. La baja fue a causa de un fisura discal, producida pronando a un enfermo.

¿Pronando…?

Sí, pronando, esto es, dando la vuelta a un enfermo covid.

Su vida es dar vida, recuperándola, regenerándola, trasplantándola…

Sí, coordinando donaciones y trasplantes y desde 2016 organizando cursos de este ámbito, participando en estudios multicéntricos con la ONT y siendo la responsable de calidad en donación y trasplante del Hospital Clínico Universitario.

Pero lo suyo es la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI), allí, dejándose la piel entre el vértigo del último umbral.

Es cierto que ese terreno me apasiona. Me gustaría seguir en la UCI. El seguimiento del enfermo, la lucha por la vida y la calidad de vida es el gran reto. Y, cuando esto no es posible, ofrecer al enfermo morir con la mayor dignidad.

Curiosamente, su marido, Agustín Nebra, posee el mismo currículo que usted, pero en este caso desempeña su labor en el Hospital Miguel Servet.

Sí, es un caso muy curioso.

¿No se conocerían ustedes en la UCI...?

No, no, qué va… (sonríe). Nos conocimos en la universidad. Y sí, nos decían que no iba a salir bien la cosa, pues estudiábamos juntos, después trabajamos en las mismas materias… Pero ya ve, aquí seguimos los dos juntos tantos años después.

No han tenido hijos.

Efectivamente, no hemos tenido hijos, pero hemos sido padres de forma diferente: en la UCI, en los trasplantes, en la universidad. Parte de nuestros ‘hijos’ son los enfermos que afortunadamente han logrado salir adelante.

Qué palabras tan bonitas está diciendo, doctora Virgós…

La vida debería ser una cadena de favores. Me quedó claro en una reunión con trasplantados hepáticos en la que estaban los enfermos con sus hijos, nietos… Solo el sí de una persona a la donación da semejante cantidad de vida.

Apenas hemos hablado nada de la pandemia. A usted la conocí allí, en primera línea en mitad de la batalla, en la etapa inicial de la maldita covid.

Estos tres años han significado para mí un punto de inflexión en todos los sentidos: personal, profesional y familiar. El covid ha dejado muchas secuelas aunque no se haya pasado… por las circunstancias de cómo hubo que trabajar muchos no hemos vuelto a ser los mismos. Yo, ahí estoy, con las secuelas de la lesión que sufrí en ese momento. La sociedad ha pasado de aplaudirnos a denostarnos.

Llegó a trabajar lesionada…

Había que darlo todo. La situación, por momentos, fue verdaderamente crítica, dramática. Estuve trabajando lesionada varios meses. Además, en medio de esta situación, lamentablemente falleció un hermano.

Usted también ha tenido lo suyo…

He llegado a pasar ocho veces por el quirófano a causa de mi lesión. Ahora vuelvo, pero no voy a poder con parte de mi trabajo.

Le apasiona esa lucha por la vida, se le nota…

Luchar por la vida es mi vida. Y le aseguro que nada hay más gratificante que darlo todo por los enfermos.