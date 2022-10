Por qué son peligrosos los frutos secos para los niños y qué hacer si se atragantan

Este lunes fallecía en un pueblo de Alicante un bebé de 15 meses por asfixia tras atragantarse con un fruto seco. Hace tan solo tres meses, en julio de 2022, un niño de dos años también perdía la vida, en esta caso en el Hospital Clínico de Valladolid, tras ingerir anacardos.

Desgraciadas situaciones que reflejan que los atragantamientos son una causa común de accidentes infantiles, sobre todo en niños menores de 5 años, edad recomendada por los especialistas para comenzar a comer frutos secos.

"Hasta entonces los menores no mastican bien todavía, por eso es posible que algunos trocitos pequeños de cacahuetes, almendras o pistachos pasen accidentalmente a los bronquios o a los pulmones", explica Elena Javierre, presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría y Atención Primaria.

"A veces esos pequeños pedazos pueden quedar atascados en una zona intermedia de los bronquios e inicialmente deja pasar algo de aire. Pero también puede ocurrir que se muevan y tape completamente las vías aéreas, o la inflamación que se haya ido produciendo a su alrededor acabe impidiendo el paso del aire", confirma García.

"No es que no esté recomendado comer frutos secos, es que es mejor que los pequeños no ingieran ningún alimento de consistencia dura. De hecho sí pueden comerlos desde los seis meses, pero triturados. Es incluso beneficioso para prevenir alergias", apunta la pediatra.

Cómo actuar en caso de atragantamiento

Más de 2.000 personas mueren cada año atragantadas en España. Cuando las víctimas son menores la situación resulta especialmente dramática. Por ello, la Asociación Española de Pediatría recomienda, en primer lugar, mantener la calma y seguir los siguiente pasos:

Si el niño tose con fuerza , se le debe animar a que siga haciéndolo. No se le debe golpear en la espalda , ni intentar sacarle el cuerpo extraño de la boca a ciegas.

, se le debe animar a que siga haciéndolo. , ni intentar sacarle el cuerpo extraño de la boca a ciegas. Si está consciente pero tiene una tos débil, poco efectiva, es incapaz de hablar o la dificultad para respirar es muy importante, se debe llamar al número de teléfono 112 y proceder de la siguiente manera: Si es menor de un año y está consciente hay que observar la boca y, si el objeto está visible, extraerlo mientras se tenga a la vista, con cuidado de no empujarlo hacia dentro. Si no se ve nada en la boca o no se puede extraer el objeto, con el talón de la mano dar 5 golpes en la parte alta de la espalda, entre los omóplatos. Si no se ha expulsado nada y el niño sigue con problemas, se le debe dar la vuelta y realizar 5 compresiones torácicas en el centro del pecho, justo debajo de la línea que une ambos pezones, si es un niño menor de 1 año, o 5 compresiones abdominales en la boca del estómago (maniobra de Heimlich), si tiene un año o más. Este ciclo debe repetirse tantas veces como sea necesario, hasta que el niño expulse el objeto, respire mejor o pierda la conciencia.



Maniobras para bebés y para uno mismo. J. M. B. / G. H. / Heraldo