¿En qué momento del día es más eficaz tomar la medicación contra la hipertensión?

La hipertensión es la principal causa mundial de muerte prematura, con casi 10 millones de muertes en 2015, de las cuales 4,9 millones se debieron a cardiopatía isquémica y 3,5 millones a accidentes cerebrovasculares. La presión arterial nocturna es un mejor predictor de resultados cardiovasculares que la presión arterial diurna, y existe evidencia previa de que los medicamentos antihipertensivos tomados por la noche, en lugar de por la mañana, reducen la presión arterial nocturna en mayor medida.

Ante este contexto, el trabajo, presentado en el Congreso ESC 2022, evaluó si la dosis vespertina de medicamentos antihipertensivos mejoraba los principales resultados cardiovasculares, en comparación con la dosis matutina.

En concreto, se aleatorizó a 21.104 pacientes con presión arterial alta, 10.503 a la dosis vespertina y 10.601 a la dosis matutina. La edad media de los participantes fue de 65 años, el 58 por ciento eran hombres y el 98 por ciento eran blancos. La mediana de la duración del seguimiento fue de 5,2 años, pero algunos estuvieron en el estudio durante más de nueve años.

"Las personas con presión arterial alta deben tomar sus medicamentos antihipertensivos regulares a una hora del día que sea conveniente para ellos y minimice cualquier efecto indeseable"

Así, la principal conclusión fue que tomar por la mañana la medicación para la hipertensión es igual de eficaz que hacerlo por la noche, según evidencia el estudio llevado a cabo por investigadores del Reino Unido

"El ensayo encontró claramente que el ataque cardíaco, el accidente cerebrovascular y la muerte vascular ocurrieron en un grado similar, independientemente del momento de la administración. Las personas con presión arterial alta deben tomar sus medicamentos antihipertensivos regulares a una hora del día que sea conveniente para ellos y minimice cualquier efecto indeseable", han zanjado el investigador principal, el profesor Thomas MacDonald de la Universidad de Dundee, Reino Unido.

Estos datos se desprenden del estudio TIME que ha sido financiado por la Fundación Británica del Corazón y apoyado por la Sociedad Británica e Irlandesa de Hipertensión y el Instituto Nacional para la Investigación de la Salud y la Atención en el Reino Unido.

El criterio principal de valoración ocurrió en 362 (3,4 %) participantes en el grupo de dosificación vespertina (0,69 eventos por 100 años-paciente) y 390 (3,7 %) en el grupo de dosificación matutina (0,72 eventos por 100 años-paciente), lo que da un cociente de riesgos instantáneos no ajustado de 0,95 (95% intervalo de confianza 0,83-1,10; p=0,53). Los resultados no variaron en los análisis de subgrupos preespecificados. Por tanto, "tomar medicamentos por la noche no era dañino", concluye.