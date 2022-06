¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt que sufre Justin Bieber?

El cantante de pop canadiense Justin Bieber, de 28 años, reveló este viernes que un virus le ha dejado la mitad de la cara palizada, por lo que se ha visto obligado a cancelar sus próximas actuaciones para concentrarse en la recuperación.

En concreto, Bieber ha contraído el síndrome de Ramsay Hunt, y ello le afecta los nervios del oído y la cara, de manera que no puede parpadear en el ojo derecho, ni mover la fosa nasal de esa parte de su rostro. "No puedo sonreír de este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Así que tengo una parálisis total en este lado de la cara".

Pero, ¿qué es el síndrome de Ramsay Hunt? Según el portal médico Medline Plus, se trata de una erupción dolorosa alrededor del oído, en la cara o en la boca que se produce cuando el virus de la varicela-zóster infecta un nervio en la cabeza. Este virus de la varicela-zóster que causa el síndrome de Ramsay Hunt es el mismo que provoca la varicela y el herpes zóster (culebrilla).

Más información Justin Bieber pospone conciertos al sufrir una parálisis facial parcial

En las personas con este síndrome, se cree que este virus infecta el nervio facial cercano al oído interno, lo cual lleva a que se presente irritación e hinchazón del nervio. Afecta sobre todo a personas adultas, en raras ocasiones se produce en niños.

Los síntomas con los que puede cursar el síndrome de Ramsay Hunt son dolor severo de oído; erupción dolorosa en el tímpano, en el conducto auditivo externo, en el lóbulo de la oreja, en la lengua o en el paladar en el lado del nervio afectado; hipoacusia en un lado; sensación de que las cosas están girando alrededor (vértigo); debilidad en un lado de la cara que causa dificultad para cerrar un ojo, comer (el alimento se cae por el lado de la comisura débil de la boca), hacer expresiones o muecas y movimientos finos de la cara, al igual que descolgamiento facial y parálisis en un lado de la cara.

El diagnóstico del síndrome de Ramsay Hunt se hace buscando signos de debilidad facial y una erupción similar a ampollas (vesicular). También se hacen análisis de sangre y pruebas cutáneas para detectar el virus de la varicela-zóster, electromiografía (EMG); punción raquídea (en raros casos); resonancia magnética de la cabeza; conducción nerviosa (para determinar la magnitud del daño al nervio facial).

Si no hay mucho daño al nervio, el tratamiento con antiinflamatorios o, si lo considera el médico, con antivirales hace que el paciente se recupere por completo en unas pocas semanas. Si el daño es más grave, es posible que no se recupere por completo incluso después de varios meses.