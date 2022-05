Desarrollan un estudio sobre la salud respiratoria tras la erupción volcánica en La Palma

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) han presentado este jueves el estudio ASHES, que analizará durante los próximos cinco años el impacto de la erupción de volcán de Cumbre Vieja en la salud respiratoria de más de 2.000 personas residentes en la isla de La Palma.

El inicio de este estudio ha sido presentado por el director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez; la gerente de los Servicios Sanitarios de la Isla, Mercedes Coello; el vicepresidente y neumólogo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Germán Peces-Barba, en el Hospital Universitario de La Palma.

En el acto participaron también los profesionales que liderarán el proyecto, miembros de SEPAR, el neumólogo del Hospital Universitario de La Palma, Sergio Fumero; la neumóloga pediátrica del HUC, Valle Velasco; el enfermero del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria David Díaz, y el neumólogo del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y experto en EPOC Ciro Casanova.

En esta investigación, impulsada por investigadores de la SEPAR, participará un grupo multidisciplinar de 20 profesionales, entre profesionales del Área de Salud y otros expertos en EPOC, asma, patología intersticial, enfermedades ocupacionales y medioambientales, además de epidemiólogos y miembros del Centro Nacional de Sanidad Ambiental, quienes actuarán como colaboradores.

El nombre completo del proyecto ASHES, palabra que en inglés significa 'cenizas', es Análisis de la exposición y los efectos sobre la salud respiratoria de la erupción volcánica en Canarias ('Analysis of Exposure and Respiratory Health Effects of Volcanic Eruption in the Canary Islands').

Con esta iniciativa se busca analizar los efectos que las erupciones volcánicas tienen en la salud de la población en general mediante la realización de un cuestionario a todas las personas participantes, a quienes también se les realizarán pruebas de función respiratoria y se le tomarán muestras biológicas para determinar marcadores de exposición a los productos de la erupción volcánica.

Cuatro campos de investigación

ASHES pretende formar cuatro grupos poblacionales de investigación bien diferenciados:

- Personas muy expuestas al efecto de la erupción volcánica, donde se incluirán a aquellas personas con acceso a la zona de exclusión y personas dedicadas profesionalmente a la recogida de ceniza volcánica.

- Población general que ha residido en la zona más cercana a la erupción, que será comparada con población que reside en la zona de la isla más alejada de la zona eruptiva.

- Población pediátrica que ha residido en la zona más cercana a la erupción, comparada con la residente en la zona más alejada de la zona eruptiva.

- Personas enfermas con patología respiratoria como la EPOC, asma o patología intersticial difusa, diagnosticadas previamente a la erupción volcánica, en las que se comparará el efecto de dicha erupción con sus valores clínicos antes de la misma.

Cómo participar

Los responsables de ASHES llevarán a cabo diferentes acciones encaminadas a captar participantes entre la población adulta en tres vertientes diferentes. Para ello, contarán con la colaboración de los profesionales de Atención Primaria, así como diferentes agentes sociales, vecinales, culturales y deportivos de la Isla que difundirán este proyecto a pie de calle.

Se llevará a cabo una campaña a través de las redes sociales que divulgará a nivel local e insular el proyecto y cómo unirse a él; además, se contará con la implicación de las diferentes administraciones locales e insulares que difundirán entre sus trabajadores la información del proyecto para animarles a participar en el estudio.

Las personas interesadas en participar deberán rellenar un formulario, tras lo cual recibirán una llamada telefónica para confirmar su predisposición a formar parte del proyecto y, así, poder agendarlos para la realización de la pruebas y el seguimiento establecido.

Para el desarrollo de este estudio se ha creado un grupo multidisciplinar compuesto por profesionales con experiencia investigadora en las diferentes facetas de las enfermedades respiratorias, diseño de estudios epidemiológicos y en el análisis de compuestos tóxicos volátiles. Asimismo, se ha diseñado un protocolo de investigación que fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de Tenerife en febrero de este año.