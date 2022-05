Hasta un 3% de los niños llega a la adolescencia con enuresis

Hasta un tres por ciento de los niños llega a la adolescencia con enuresis, patología que afecta al 16 por ciento de los niños de 5 años, al 10 por ciento de los de 6 años y al 7,5 por ciento de los de 10 años de edad en España.

La enuresis o incontinencia urinaria es la emisión involuntaria de orina, siendo más frecuente en varones, a partir de los cinco años y durante la noche. "Que un niño se haga pis en la cama a una edad en la que debería tener un control voluntario de la micción, no es normal y no siempre se resuelve por sí misma. Un diagnostico precoz y elegir el tratamiento adecuado son clave para que el problema no derive en implicaciones más graves en el futuro", ha dicho la jefa de la Unidad de Urología Pediátrica de la Fundació Puigvert, Anna Bujons.

A corto plazo, la enuresis puede afectar enormemente al bienestar emocional de los y las niñas que la sufren, ya que la mayoría sufren vergüenza por usar pañales, se sienten mal consigo mismos y su autoestima baja, derivando en una mala adaptación social y un bajo rendimiento escolar.

"En nuestra consulta de urología pediátrica, observar cómo se desarrolla el niño en la consulta es clave para hacer aflorar el problema. Después, con el tratamiento y la motivación adecuada, suele ser un problema relativamente fácil de resolver en la mayoría de los casos", ha enfatizado Bujons.

Un estudio de la Asociación del Genoma en la Enuresis (GWAS, por sus siglas en inglés) indica, sin embargo, que el riesgo de orinarse en la cama es entre 5 y 7 veces mayor entre los y las niñas con un progenitor enurético y, aproximadamente, 11 veces más si ambos mojaron la cama. Es decir, la enuresis también puede ser de causa hereditaria.

Lo más importante es entender que la enuresis es un problema de salud: no hay que enfadarse con el niño, ni recriminarle o hacerle sentir vergüenza. En cambio, sí hay que seguir algunas recomendaciones para aumentar su autoestima y motivación, tal y como ha explicado la doctora.

"Debemos evitar regañarles y evitar que se sientan culpables, al igual que debemos reforzar positivamente el hecho de que no se hayan hecho pis en la cama durante una noche. Además, es importante que no beban líquidos al menos un par de horas antes de irse a dormir y acostumbrarles a que vayan al baño justo antes, para que vacíen por completo la vejiga", ha zanjado la doctora.