Darse un homenaje gastronómico en estas fechas navideñas es muy habitual y casi inevitable. Las grandes comilonas, acompañadas de bebidas listas para el brindis perfecto pueden llegar a jugar una mala pasada a nuestro estómago. Es por ello que cada vez con mayor frecuencia se recurre a la automedicación para aliviar los molestos síntomas de la pesadez estomacal y la acidez.

El medicamento estrella para lo que algunos creen que le solucionará el problema es el omeprazol. Pero no es el indicado. "Esta medicina se utiliza en el tratamiento de algunas enfermedades causadas por el reflujo gastroesofágico -que ocurre cuando un músculo al final del esófago no se cierra adecuadamente, lo que permite que el contenido del estómago regrese, o haga reflujo, hacia el esófago y lo irrite-. No se trata, por tanto, de un protector de estómago como tal, y además, siempre debe consumirse bajo prescripción médica", apunta Raquel García Fuentes, presidenta del Colegio de Farmaceúticos de Zaragoza.

Para lograr una buena digestión y que no se nos atraganten las navidades lo primero que hay que hacer es "ser responsables, no abusar y compensar con verduras y ensaladas esas grandes comilonas", tal y como aconseja Raquel García. "Una situación similar ocurre con el alcohol, del que se tiende a abusar en estas fechas. A pesar de lo que se cree, con estas bebidas tendemos a deshidratarnos. Si lo unimos a la ingesta de alimentos muy grasos, la acidez y el malestar están asegurados. Para evitarlo, una de las claves es tan sencilla como beber mucha agua", apunta la presidenta del Colegio de Farmacéuticos.

Alternativas que sí ayudan a una mejor digestión

Son varias las alternativas a la automedicación no recomendada con omeprazol como "las plantas medicinales, infusiones en gotas o incluso en cápsulas, la simeticona para el alivio de gases y la hinchazón o los medicamentos de consejo farmaceútico como los antiácidos", apunta Raquel García. Dichos antiácidos contribuyen a tratar la acidez gástrica, o lo que popularmente se conoce como indigestión, y funcionan neutralizando el ácido gástrico que causa el problema.

"El ácido que fabrica nuestro estómago es necesario para poder digerir bien los alimentos, por lo tanto, bloquear su producción no es necesario. Además, hay que tener en cuenta que el efecto del omeoprazol no es inmediato, tarda unos días. Si no se toma como parte de un tratamiento médico específico su efecto al momento de tomarlo solo es de un 32%", asegura la farmacéutica.

Sal de frutas, un laxante suave "si hay otro tipo de problemas" y moverse tras una comilona, dando un paseo, "si es posible", harán que esos grandes festivales gastronómicos de los que tanto disfrutamos sean los protagonistas de estas navidades y no un corte de digestión.