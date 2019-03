El 81% de las mujeres ve positiva la donación de óvulos

Un 81 por ciento de las mujeres opina que la donación de óvulos, en general, "es algo bueno", mientras que el 2 por ciento cree que "es algo malo". Para el 17 por ciento, "no es ni bueno ni malo", según la 'III Encuesta Internacional sobre la Donación de Óvulos', realizada por Ovulum con el objetivo de conocer qué opinan las mujeres sobre la donación de óvulos, los motivos por los donarían o no y, en el caso de ser ya donante, saber cómo fue su experiencia.

El estudio, realizado en octubre de 2018 a 798 mujeres entre 18 y 30 años en los tres países en los que trabaja Ovulum (España, México y Argentina), revela que la solidaridad es el factor más importante a la hora de donar óvulos, tanto con otras mujeres como con parejas homosexuales. Otras razones esgrimidas fueron por compensación económica. Al respecto, 4 de cada 5 encuestadas cree que debería haber una contrapartida monetaria por la donación.

Busco un óvulo que se me parezca

El peligro fue uno de los principales factores por el que las mujeres no donarían sus óvulos. A la pregunta 'Si crees que nunca donarías óvulos, ¿cuáles serían los motivos?', el 19 por ciento de las encuestadas respondió que no donarían sus óvulos porque "es peligroso". Otras respuestas hicieron referencia a que "es una forma de explotación", "no es ético" o "no debe venderse el cuerpo".

Entre aquellas mujeres que han donado óvulos, el 81 por ciento respondió que el trato que recibió en la clínico fue "muy bueno" y el 12 por ciento "bueno". Este hecho evidencia, por ejemplo, que hasta el 58 por ciento de las encuestadas ha realizado más de una donación. El porcentaje decrece a medida que aumenta el número de donaciones: en el 23 por ciento de los casos han hecho 2, el 13 por ciento 3, el 8 por ciento 4, el 8 por ciento 5 y el 6 por ciento 6.

En base a esta experiencia, el 70 por ciento de las que ya ha donado respondió que volvería a hacerlo. Entre aquellas que no lo harían, el 67 por ciento argumenta "molestias durante el proceso". El 33 por ciento esgrime que tuvo molestias después, y el 17 por ciento asegura que en ese momento necesitaba dinero pero ahora ya no.

