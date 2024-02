Barbate también está en Aragón. El Barbate aragonés ocurrió hace seis años en la localidad turolense de Andorra, y no necesitó de ningún fuera borda para acabar con la vida de dos guardias civiles y un agricultor, Víctor Caballero, Víctor Romero y José Luis Iranzo.

El responsable fue, aquella fría mañana del 14 de diciembre, Igor el ruso, que ni se llamaba Igor ni era ruso, pero cuya actuación también evidenció la falta de medios con la que la Guardia Civil se enfrenta a su trabajo. Entonces no pedían lanchas para surcar los mares del narcotráfico sino chalecos antibalas y vehículos en condiciones. El día fatídico, según el testimonio de la AEGC (Asociación Española de Guardias Civiles), uno de los agentes llevaba un chaleco que se había comprado él mismo y no era reglamentario y el otro, que sí lo era, acabó con cinco agujeros de bala que no evitaron la muerte del agente, como quedó reflejado en el sumario del juicio del ex militar serbio Norber Feher. Aragón tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de España, y menos mal, porque también sufre las dificultades de un extenso territorio despoblado, que complican y encarecen todos los servicios públicos, también el de garantizar la seguridad.

Nunca existen ni el riesgo cero ni la seguridad perfecta, pero hay mínimos indispensables tan obvios que no deberían llegar a convertirse en reivindicación, ni mucho menos necesitar de tragedias como las de Barbate o Andorra para subsanar carencias. A los equipos de la Guardia Civil acabaron por llegar los chalecos, y ojalá que también lo hagan las lanchas en condiciones, lástima que casi siempre sea demasiado tarde.

Eva Pérez Sorribes es directora de Contenidos de Radio Zaragoza (Cadena Ser)