Cartas al director de HERALDO: El nuevo edificio de Filosofía y Letras

He visitado el nuevo edificio de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad. Al verlo he notado sentimientos encontrados y cierta nostalgia, ya que su estructura ha sufrido un cambio radical desde que hace ya bastantes años asistí como alumno a ese centro.

Me ha causado muy buena impresión, por el diseño, el dominio y distribución de los espacios, la incidencia de la luz natural, las distintas entradas y el jardín interior que aporta luz y color verde al ambiente. Es un edificio más funcional. En estos momentos solo se encuentran los despachos y las aulas si se siguen las instrucciones marcadas en los planos colocados estratégicamente, pero no me cabe duda de que pronto los alumnos sabrán dónde están ubicados. En el vestíbulo se ha colocado un gran mural de cerámica de cinco metros de largo por dos de alto, elaborado por artistas aragoneses y encargado por una profesora de la Facultad. Decisión muy acertada teniendo en cuenta la importancia de la cerámica en los estudios impartidos, especialmente de arte, arqueología y prehistoria. En el vestíbulo principal del antiguo edificio de la Facultad hay otro gran mural de cerámica, de Ángel Grávalos, que también merece ser visitado; en este espacio se representan algunas de las disciplinas y especialidades que se cursan, especialmente de arte e historia. El conjunto se complementa muy bien con el característico pabellón de Geografía. Sugiero visitar el Paraninfo y el nuevo edificio con el objeto de ver dos centros de estudios con estéticas muy diferentes y de épocas tan distanciadas. Todo sea por la ciencia, el arte y la historia de nuestra Universidad.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

Faltan infanticos en el Pilar

Leí en HERALDO la necesidad de contar con más infanticos, porque tres de los actuales diez que componen ese coro sublime dedicado a nuestra Virgen del Pilar terminan este curso y dejan en el aire la continuidad. No solamente los zaragozanos, también los aragoneses y tantos y tantos ciudadanos españoles y del mundo han tenido el privilegio de disfrutar de sus voces angelicales, deseamos fervientemente que continúen. Yo imagino las dificultades y quebraderos de cabeza que tuvo que superar nuestro querido y recordado D. Manuel Almor, vicario que fue de la Archidiócesis y que en sus últimos años recibió la encomienda de preservar esa institución de la Basílica del Pilar que son los Infanticos. Imagino los desvelos de D. José María Berdejo, director musical de la Basílica y de los Infanticos, porque la escasez de voces ni permite relevos ni suplencias. Yo no sé si el Cabildo catedralicio encuentra soluciones; yo no sé si el propio D. José María ha propuesto algún método alternativo para que los padres de los niños se decidan a que sus hijos se eduquen personal, académica y musicalmente en el colegio de los Infanticos del Pilar. La llamada ha de ser total, a la sociedad zaragozana, aragonesa, española y a todos los rincones, especialmente al mundo hispanoamericano. La oferta puede ser participada por nuestro Ayuntamiento y por el Gobierno de Aragón. ¿Qué puede ser más atractivo que un internado pensando en infanticos de fuera de Zaragoza? Pues estudien el Arzobispado y el Cabildo esa posibilidad. ¿Qué puede ser necesaria subvención para esa importante empresa? Pues estudien los oportunos contactos y busquen patrocinios privados o mecenas o convenios de colaboración beneficiosos para ambas partes, como los convenios Gobierno de Aragón-Arzobispado en la exposición ‘Saber, diplomacia y poder’, conmemorando el 600 aniversario de la muerte de Benedicto XIII, Papa Luna. Ojalá se encuentren soluciones y ojalá podamos disfrutar religiosa y culturalmente de este bien inmaterial que es la música que nos brindan a los ciudadanos y ofrecen a la Virgen del Pilar los Infanticos.

José Javier Forcén Ruiz. ZARAGOZA

Cristales rotos en la pasarela

El pasado 2023, el Ayuntamiento de Zaragoza acometió la reforma de la pasarela del Voluntariado, eliminando los marcos metálicos corroídos y los cristales rotos. Ahora, al transitar por ella podemos contar más de cien cristales rotos. La impresión es que la rotura de la mayoría no se debe a haber sido vandalizados, sino a haberse colocado incorrectamente, o que el material no es el adecuado, aunque eso lo debería dictaminar un experto.

Manuel Vargas Ramírez. ZARAGOZA

Zubin Mehta en Zaragoza

Es difícil negar la capacidad de atracción y el prestigio que dan algunos eventos relevantes a las ciudades que los acogen. Muchas han visto esta relación y han apostado por atraer cultura, espectáculo, emoción y pasión. Además, facilita el desarrollo turístico porque hace destacar a la ciudad en el mapa nacional e internacional. Es cierto que para que estos eventos puedan ser acogidos son necesarias infraestructuras acordes al máximo nivel exigido. Que el virtuoso director Zubin Mehta, con la Filarmónica de Múnich, eligiera Zaragoza, además de Madrid y Barcelona, para cerrar sus conciertos en España no es casualidad. El gran director de orquesta ha vuelto a resaltar a su llegada, al igual que hiciera en su primer concierto en nuestra ciudad, ¡que el Auditorio de Zaragoza tiene la mejor acústica del mundo! ¡Qué sala más maravillosa! En el plano deportivo, el pabellón Príncipe Felipe, a pesar del tiempo, ha sabido actualizarse para seguir siendo una infraestructura capaz de albergar eventos deportivos de nivel nacional, europeo y mundial, como la Copa de Europa, la Final Four, la Copa de la Reina, la Copa del Rey de balonmano o de fútbol sala. No así la vieja Romareda, construida a mediados del siglo pasado, a la que al fin se le va a poner un nuevo traje. Eventos corporativos, como congresos, exposiciones, ferias o convenciones, que hoy se celebran en grandes recintos, ya sea en la Feria de Muestras o el Palacio de Congresos, son también motores de crecimiento para darse a conocer que generan importantes economías.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Una caída en la calle

El pasado día 2 de febrero sufrí un accidente en la avenida de La Jota, zona donde resido. Caí al suelo y de no ser por un matrimonio y una chica joven que me auxiliaron y me acercaron al centro de salud no sé qué habría hecho. Mi sincero agradecimiento para ellos. Muchas, muchísimas gracias a los tres.

Ana García Antón. ZARAGOZA

