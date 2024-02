Trajes a medida

En poco tiempo hemos vivido el indulto de los condenados por el ‘procés’; la reforma del delito de sedición, que con la redacción actual queda totalmente descafeinado; la modificación del delito de malversación, que, siendo la lucha contra la corrupción uno de los pilares básicos de una democracia, en la actual ley se considera delito sólo si hay enriquecimiento personal no siéndolo otras apropiaciones indebidas o desviaciones de fondos públicos.

La penúltima petición de los partidos catalanes es la amnistía total, preludio sin duda a la siguiente que será un referéndum de autodeterminación reconocido por el Estado español ayudándoles, si sale a favor, en la salida de España y la entrada en la Unión Europea.

Es muy alarmante cómo se cambian leyes del Estado español, ahora y para eventos futuros, por la dependencia política del Gobierno. La Amnistía es una ley de olvido que supone perdón generalizado de los delitos extinguiendo la responsabilidad de sus autores, deja sin efecto las condenas impuestas y suprime causas pendientes de juzgar. Excepto los calificados como terrorismo y traición. En las exigencias de los socios de gobierno, nadie se arrepiente ni pide perdón por lo ocurrido en los graves incidentes del 1-O (tampoco en el País Vasco), pero el Estado español está por perdonar todo aunque como vimos el pasado martes, tampoco es suficiente y la gobernabilidad del país se enfrenta a una nueva exigencia de las condiciones para tener el apoyo de Junts.

De entrada, la amnistía no debería existir pues todos los españoles son iguales ante la ley y deben responder por igual ante los delitos. La estrategia de los partidos catalanes es el victimismo y difunden que todo lo ocurrido en 2017 fue "pacífico y con el máximo respeto" a las leyes, que este país es represor y que los jueces tienen su agenda política. Pero no olvidamos lo que día a día veíamos qué estaba pasando en Cataluña con agresiones a las fuerzas públicas y de seguridad, daños a comercios y mobiliario urbano, cortes de carreteras y líneas de Ave, etc. Si al final se aprueba, Bildu pedirá las mismas concesiones para los condenados en el País Vasco. La Ley de amnistía salió acordada en una Comisión del Congreso ya con 8 enmiendas. ¿Se aprobará por fin recogiendo alguna enmienda más aún?

