Las palabras de la ministra

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado receptiva a la petición de Cataluña de captar más agua del Ebro para regar miles de hectáreas de viñedos y olivos en el Priorato (Tarragona). "No es descartable que en situaciones de emergencia haya que tomar medidas extraordinarias de emergencia", ha dicho.

Aunque la responsable última de la gestión hídrica en el conjunto de España ha advertido que el Gobierno central será "extremadamente cuidadoso" con los caudales, Aragón debe estar extraordinariamente vigilante porque es obvio que el Gobierno central depende de los votos de los independentistas catalanes, que gobiernan en la Generalitat. Pedro Sánchez ya ha dado muchas pruebas de que está dispuesto a ceder a las peticiones de Junts y ERC, pero la sociedad aragonesa debe mostrarse firme en defender los intereses de nuestra Comunidad a través de la planificación conjunta y coordinada de los recursos de la cuenca del Ebro.

La ministra Ribera ha asegurado en numerosas ocasiones que los trasvases "ya no tienen sentido". También ahora ha insistido en que "lo mejor es anticipar las decisiones" para poder contar con agua adicional procedente de recursos como la desalación. No obstante, ha dejado la puerta abierta a atender la petición de Cataluña y ha remarcado que el Gobierno central "va a estar siempre disponible para ayudar en materia de agua a cualquier comunidad autónoma o local". Esta ambigüedad debe alertar a las instituciones aragonesas porque es evidente la desmesurada influencia de los separatistas sobre La Moncloa. La cesión de Sánchez a la mayoría de las exigencias de los independentistas debe unir a todas las fuerzas políticas y sociales de Aragón para activar los instrumentos políticos y jurídicos disponibles con el objetivo de que no se dañen los intereses de nuestra región.

Modernizar la economía

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, se ha mostrado en Zaragoza muy crítica con la gestión inversora del Gobierno central, al que reclama una estrategia más a medio plazo que a corto. Además, ha cuestionado el empleo de los fondos ‘Next Generation’. El Ejecutivo no puede malgastar la oportunidad que brindan los fondos europeos para modernizar la economía española.

Alternativas para la Sareb

Los vecinos del número 6 de la calle de Montañés, en el zaragozano barrio de Las Delicias, viven una situación "insoportable" por una veintena de ‘okupas’. La Sareb (Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) es la propietaria de numerosos pisos y locales como este que son ‘okupados’. Una posible salida es que ceda todas las viviendas a las autonomías y ayuntamientos para su gestión como sociales.

Objeciones legales

Un nuevo informe de los letrados de las Cortes, esta vez de los adscritos a la Comisión de Justicia del Congreso, muestra dudas sobre la constitucionalidad de la futura Ley de amnistía acordada por el PSOE para lograr los votos de los independentistas. Sostiene que debería ser "articulada" como una "reforma constitucional". Se suman así argumentos contra una iniciativa legislativa que afecta a la seguridad jurídica y a la igualdad ante la ley.