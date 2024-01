Alguien ha escrito recientemente que Televisión Española es un mero aparato de manipulación y propaganda del Gobierno ante el anuncio de que se nos viene encima un programa llamado ‘El mejor español de la historia’, que consiste en que la audiencia elija, entre una lista de cincuenta, al español –o española– que considere el mejor o el más importante de nuestra historia.

Lo que pasa, y ese es el quid de la cuestión, es que esa lista de cincuenta está confeccionada en base a una encuesta que ha hecho la empresa demoscópica Sigma Dos, y ya sabemos todos lo que puede pasar con las encuestas y su famosa cocina; tampoco la acotación a cincuenta personajes es inocente en vez de haberse extendido a cien, que son los británicos que listó la ‘BBC’ en su programa originario y en el que se dice basarse el que va a presentarnos la televisiva Silvia Intxaurrondo.

Haber abierto la lista hasta cien seguramente hubiera dado entrada a algunos españoles a los que la TV estatal no quiere ver ni en pintura, y que han conseguido ser excluídos. Llama la atención, por ejemplo, que no figure el Rey Juan Carlos, así como también la llama la no aparición de Pedro Sánchez, el presidente providencial y benefactor de la sociedad española. ¿No hay cierto olor a chamusquina intencionada? No fuera que saliera el Rey y no saliera Sánchez…

En el concurso que ha puesto en marcha TVE se busca encontrar al personaje más relevante. En la preselección aparecen figuras tan dispares como Iniesta, Isabel la Católica, Mercedes Milá, Dalí, Emilio Aragón o Goya

Y luego está la lista de preelegidos como los cincuenta mejores, cuya designación en esa encuesta ya me gustaría conocer con qué procedimiento se ha realizado. ¿Qué implica que haya sólo diez mujeres? ¿Qué el hecho de que haya unos cuantos vivos? ¿Qué el que haya entre ellos nueve personajes vinculados a la televisión? Seguramente, y en el mejor y más crédulo de los casos, que quienes han elegido a esos cincuenta tienen un escaso conocimiento de la historia de España y de ahí esa mezcolanza de churras y merinas, que es como iba yo a titular este artículo. Veremos qué ocurre con el rey actual, Felipe VI, que sí está en la lista, a quien van a hacer competir con Mercedes Milá o con Fernando Alonso, con todos mis respetos por delante.

La historia de España dispone para nuestro contento de miles y miles de grandes hombres y mujeres que han dado lo mejor de sí mismos en valor, en creatividad, en pensamiento, en las bellas artes, en heroísmo… Como conjunto de compatriotas, todos ellos merecen nuestro respeto y reconocimiento y puede que la televisión pública haría mejor en contarnos sus historias –nuestra historia– que en ignorarlos, estableciendo una lista que me resulta muy incompleta, sectaria y malintencionada.

Y habrá que esperar a ver el derrotero y el grado de manipulación que toma el programa para valorar si esos cincuenta españoles, todos ellos, merecen la consideración de importantes; tan importantes como para que alguno de ellos –o de ellas– sea nominado el mejor de la historia.

Me parece un intento excesivamente pretencioso. Y de muy poca rigurosidad histórica.

