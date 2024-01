Año viejo, año nuevo

Nuestra amiga y escritora Maruja Collados fallecía el pasado 25 de diciembre en su casa de Zaragoza. Este ‘Saco’ está dedicado al recuerdo imborrable de la queridísima Maruja, que estará siempre viva en nuestros corazones

Muere un año y comienza otro. Muere la tarde, y el día, claro está, y aún hay sol en las bardas, como cantaba el poeta. En las bardas, en las barbas y en las bordas. De bordas, de bordas campestres, sabe mucho mi amiga Teresa. La pintora de las bordas pirenaicas. Es que Teresa, Teresa Grasa, lo pinta todo. Es una pintora de una pieza. Incluso pinta las fotografías artísticas de su padre, don Aurelio, que hizo las mejores puestas de sol del Alto Aragón. Y de media España y de medio extranjero.

Teresa es muy baturra y muy cosmopolita. Ha recorrido otro medio mundo pintando todo lo que ve. Teresa es una enamorada del amor, como bien sabe sobre todo su esposo, Carlos Barboza, pintor costarricense, que también sabe pintar atardeceres y amaneceres, además del país y del paisanaje. Especialmente el de su tierra.

Y recibo noticias de Mediana, de Mediana del Campo. Pili, Pilar, Pitu para los amigos, nunca se olvida de felicitarme en estas fechas. Pitu es como el alma viva de su pueblo, un testigo precioso de sus costumbres y ancestral lenguaje. Y es una mujer con una gracia natural extraordinaria. En su carta, porque me escribe en papel, a la vieja usanza, me habla de ‘viejuz’, nostalgia y manía a las tecnologías, y emplea la palabra ‘cerritraco’, «que se usa en Mediana para llamar a algo que no sirve para nada». Ella emplea ese vocablo para llamar a la tecnología. También se ocupa de estos sacos rotos, de los que es lectora fiel. «Bueno, Juan, los lunes veo que estás en activo. Estuve un par de lunes que no escribías, pero luego me enteré de tu viaje (a Kansas) por fascículos». Pitu concluye su carta: «¿Qué pasaría si todo el año fuese Navidad?». Pues ahí dejo la pregunta.

Y vamos con algo más. Mi querido amigo y maestro Guillermo Fatás me envía su tradicional tarjeta navideña, en esta ocasión dedicada a la ‘Navidad en Aula Dei’. Cuánto se aprende con su navideño ‘xristma’. G. F. comenta un belén goyesco que adorna la capilla del cenobio zaragozano y dice que se conserva casi completa una Epifanía o Adoración de los Magos. «La estrella fulgente aclara el fondo caliginoso de los cielos de Belén». Y añade: «Así quiso Goya que imaginaran los frailes de Aula Dei la primera Epifanía de los cristianos». Aula Dei guarda además, nos dice, otras representaciones navideñas en ciertos lugares de su centenario recinto. Por ejemplo, la Natividad del retablo mayor del cenobio, que reproduce el artículo. Añade también un dato de mayor interés. Que la obra monumental goyesca de Aula Dei cumple en 2024 un cuarto de milenio. La tarjeta navideña nos desea un «saludable y pacífico 2024». Y la firman, Concha, Guillermo y todos los Fatás-García de Miralbueno. Qué maja familia.

Y un aguinaldo de ese ‘algo más’. Yo también deseo a mis amigos y lectores ese saludable y pacífico 2024. Que sean felices mientras puedan. Que querer es poder, o eso dicen.

Aunque confieso con pesar que cada vez me quedan menos amigos, que tienen la manía de morirse, pobrecitos, y lectores no lo sé si son menos, ni quiero saberlo.

Pues eso, que tengan un feliz año nuevo, dentro de lo posible.