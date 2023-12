Sin mirar un solo mapa

Valeria Castro es una jovencísima cantautora canaria. Nació hace 24 años en La Palma, para muchos la isla más bella del archipiélago canario, e interpreta sus temas con una maravillosa mezcla de ternura, simpatía y calidad musical.

Valeria triunfó en Zaragoza en su primera visita cuando cantó durante casi dos horas en el Centro Cívico Delicias, volviendo a brillar como las estrellas hace unas semanas en el Teatro de las Esquinas. La cantante deslumbra por su naturalidad, una belleza especial y una mirada que protagonizan unos ojos que sabes que nunca te pueden decepcionar.

No obstante, el principal valor de Valeria Castro es su arte interpretativo. Tiene sus propias canciones, todas deliciosas –‘Guerrera’, ‘Cuídate’, ‘Poquito’...–, y versiona, con un toque tan mágico como especial, temas tan bonitos como ‘Algo contigo’, de Andrés Calamaro o el mítico ‘Qué bonito’ de Rosario Flores, sin olvidar el magistral ‘Despedida’, que canta a dúo con el Colectivo Panamera o esa insuperable versión de ‘Peces de ciudad’ que cantó en plena pandemia con su hermana paulina.

Su primera canción la tituló ‘Ay amor’, un tema que configura un brindis a la solidaridad y un grito de indignación. Se trata de un tema, escenificado con maestría en un vídeo oficial inmejorable, que trae a colación el problema de la inmigración, drama que se vive a diario en su tierra canaria con las pateras que llegan de África. Valeria Castro nos describe el dolor del viajero y la comprensión de aquéllos que reconocen esa cruda realidad. Todo ello en paralelo y triste contraste con la indiferencia e incluso el rechazo de otros hacia quienes llegan de fuera en condiciones infrahumanas: "no hay amor". La propia cantante nos explica que la canción es fruto de una "rabia tímida", de su rebelión ante quienes consideran que "ellos no merecen una vida digna, no merecen amor".

Las actitudes contrarias a la inmigración e insolidarias con quienes llegan a nuestro país buscando una vida mejor es injusta, manifiesta un triste egoísmo e ignora

la importante aportación que los inmigrantes hacen a nuestra sociedad



Cuando trabajas con fundamento y atadura a una legislación, no resulta difícil que brote un conflicto interior entre las convicciones y la letra de ley, chocas con una situación que puede derivar en encrucijada. Todavía observas reticencias, si no hostilidad, ante la realidad del mestizaje, ante las transformaciones que ha ocasionado en nuestra sociedad la llegada plural, desde norte, sur, este y oeste, de gentes que en épocas pretéritas veíamos de lejos. Es inevitable observar una muestra más del egoísmo y la insolidaridad que no se sabe si perdura de antes o se ha instalado después.

Ante la realidad de un drama como el de las pateras, tan solo debería caber el estremecimiento, la solidaridad y la urgente reacción en busca de soluciones. La rigidez en el control de las migraciones, el recelo ante los que llegan, la indiferencia frente a las tragedias personales no dejan de ser síntomas preocupantes de una sociedad encerrada en su decadencia. Cuando escuchas que se atribuye, casi en exclusiva, a los inmigrantes el incremento de la delincuencia ni puedes ni quieres evitar sentir el eco de una reacción superficial e injusta. La condición problemática de algunos no debería esconder que en ocasiones no se acaba de deslindar si el problema viene de lo que traen o de lo que encuentran.

El árbol no debe impedirnos ver el bosque, no puede caer en el desván tanto de positivo que nos ha llegado de lejos. La abnegación en el trabajo, los servicios prestados, muy en especial a nuestros mayores, la asunción de tareas que los de aquí rechazan son hechos que nos enseñan un mundo bien distinto, el de personas entregadas e integradas que deberían dar lugar a que la desconfianza se convierta en agradecimiento.

"Cruzó sin que nadie le enseñara un solo mapa sin que nadie le arropara una palabra. Nadie te conoce, nadie explica su razón… no hay amor".