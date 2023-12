Llegó el Adviento y con él el tiempo de las estrellas: los cielos están más oscuros y las luces se ven mejor en el reino de la oscuridad. Paradoja que tal vez no lo sea tanto. Estrellas hay en el cielo y en el suelo: en muchos lugares hay estrellas en las aceras para recordar a artistas.

No sé si me gusta la idea de pisar nombres ajenos: en los claustros monacales intento evitar poner mis zapatos sobre las tumbas. Me parece que es una manera de profanarlas. Tampoco me gusta que palomas o gaviotas dejen sus excrementos en las cabezas de insignes próceres o faranduleros. A mí las estrellas me gustan allá arriba. Me fascina y me aterra mirar estrellas que ya no existen, porque eso me dice que nada permanece, ni siquiera el polvo estelar. Pero también me gustan las estrellas de los árboles de Navidad, sobre todo las de cristal que compro cada año desde que murió mi padre. Hace un tiempo, ambos contemplamos extasiados el gigantesco árbol que se coloca en la estación ferroviaria de Zúrich como parte del mercadillo navideño. Solo cuelgan de él estrellas y copos de nieve de uno de los cristales más famosos y brillantes del mundo. Estrellas de cristal que titilan e iluminan porque de ellas nace la luz aunque no la tengan.

Este mes de luces urbanas nos recuerda que a la luz hay que mimarla, vivirla y contemplarla mientras existe. Nos recuerda que las estrellas pueden ser de cristal, de plástico, de papel. Pero que es nuestra mirada omnipotente la que las puede convertir en luz y en memoria.