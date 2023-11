Cartas al director de HERALDO: Las falsedades de la amnistía

Las falsedades de la amnistía

Según el Diccionario amnistía es "perdón total decretado por el Gobierno y que se concede a todo el que cumple una pena por haber realizado determinado tipo de actos, generalmente políticos". Esta medida colectiva se entiende como una cesión para conseguir un bien mayor.

No obstante, la amnistía no está contemplada en la Constitución. A lo largo del tiempo ha habido muchos indultos y escasas amnistías, pero esta vez tiene una peculiaridad muy especial. El presidente del Gobierno ha alegado que el objetivo de esta medida es "restablecer la convivencia y la concordia" la entre la sociedad catalana y española. Es falso, porque esa confrontación no existe y sí existe provocación a las instituciones del Estado por parte de quienes se han saltado las leyes y tanto la Constitución como el Estatuto. Es un borrón a la democracia. El daño que se hace es enorme al anunciar el perdón a los implicados en el ‘procés’. A los que desde hace años quieren romper y fraccionar España. Los que han dicho que quieren la amnistía y un referéndum por la independencia. Los que no solo no piden perdón, sino que dijeron que volverían a hacerlo. La amnistía supone un mazazo para los catalanes constitucionalistas y el resto de los españoles. La gota que colma el vaso. Venderse con indultos y amnistías a los políticos independentistas catalanes, únicamente para mantenerse en la Moncloa. Unos y otros quieren el poder para seguir con lo suyo. Los unos para alcanzar la independencia imposible de Cataluña y el otro para seguir siendo presidente del Gobierno con los votos de ERC y Junts. Ya lo dijo José Bono: "Los presos secesionistas no reúnen condiciones para que se les otorgue el indulto", frase compartida entonces por barones y muchos afiliados del PSOE.

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

Confianza entre médico y paciente

Con frecuencia aparecen en prensa cartas de personas que, tras haber sufrido algún accidente o enfermedad, muestran un profundo agradecimiento al personal sanitario que les ha atendido, por su profesionalidad y trato. Ello nos invita a pensar en hasta qué punto la atención a la salud –el bien más importante que tiene el ser humano– no es una categoría aislada en nuestra sociedad, sino un elemento esencial de las tendencias sociales que existen en la comunidad de la que formamos parte. Porque, en efecto, lejos de ser un valor etéreo, con esa proximidad entre enfermo y curador, surge un auténtico ‘milagro’ en el que el primero se siente mucho menos vulnerable, mientras que el segundo se siente mucho más efectivo. La historia ha demostrado que la confianza mutua es imprescindible para una interacción óptima entre ambos: paciente y doctor.

Jimena Sánchez Calderón. ZARAGOZA

Revisiones anuales

Soy un ciudadano natural y vecino de Zaragoza, jubilado de 82 años. Me encuentro bien tanto física como mentalmente, hace 21 años que empecé a ir asiduamente al gimnasio y también practico bicicleta activa. Esto no quiere decir que no tenga algun problemilla y el principal es que hace ya unos años me detectaron una irregularidad en una de mis válvulas cardiacas, que no se cierra correctamente y tiene un ligero goteo. Durante los primeros años, la cardióloga Dra. Abad me efecuaba controles anuales, pero llego el día de su jubilación y la doctora que la sustituyó me dijo que yo no tenía que volver, ya que no necesitaba ninguna revisión. No puedo estar más en desacuerdo, ya que se trata de mi salud. En consecuencia empecé a ir a consulta privada, donde sí me confirma el doctor que es conveniente efectuar las revisiones anuales. Y es lo que hago, a 200 euros cada vez. He pedido consulta con Cardiología del Salud por medio de Atención Primaria, siendo rechazada por los distintos especialistas de turno. Creo que los hechos son de suma gravedad, dado que el problema que denuncio no emana del Salud, sino de los diversos especialistas, según su credo o pensamiento. Parece ser que con los mayores de 80 años consideran que es absurdo gastar tiempo y dinero. Debido al gran número de pacientes que tienen que atender, hacen un cribado por su cuenta y deciden a quién llaman y a quién no, quedando los mayores perjudicados.

José Luis Salvador Murillo. ZARAGOZA

¿La voz de Aragón en el Congreso?

La noche del 23 de julio, el flamante nuevo diputado de Sumar-Chunta por Zaragoza, Jorge Pueyo, entre vítores, garantizaba que llevaría «la voz de Aragón en el Congreso, con rasmia y orgullo». Casi cuatro meses después, ante su primera votación de calado, la investidura de Pedro Sánchez ley de amnistía mediante, el Sr. Pueyo dio su apoyo, tras el acuerdo que Sumar alcanzó con el PSOE. Un documento de 48 páginas en el que aparece un total de cero veces la palabra Aragón, y cuyas únicas referencias a esta tierra son una mención a la ya casi recurrente apertura del Canfranc y un futurible impulso al corredor Cantábrico-Mediterráneo, que ya venía comprometido con Teruel Existe. Mientras tanto, Cataluña obtendrá, además de la ignominiosa ley de amnistía, la condonación de una buena parte de su deuda, el País Vasco amarra la cesión de la Seguridad Social, Galicia verá rebajados los precios en sus autopistas y el avance en su autogobierno y Canarias seguirá avanzando en lo que llaman ‘agenda canaria’. En Aragón nos conformaremos con que el Sr. Pueyo pueda explicar en el Congreso, eso sí en aragonés, que sus profesores le hacían ‘bullying’ por hablar en dicho idioma.

Antonio M. Gómez Sánchez. TERUEL

En el taller de Torrevirreina

Hola, Lourdes, hace poco que nos has abandonado sin previo aviso. Has dejado solos a mucha gente, a tu marido, tus hijos, tu familia y a tus amigos, entre los cuales estamos nosotros, Rubén, David y yo. Nunca olvidaré la suerte que tuve al conoceros en el taller de empleo en Torrevirreina y compartir contigo seis estupendos meses de risas, de buen rollo, de simpatía, etc. Se me hace muy difícil escribir esto porque aún no me creo que hayas muerto, no me puedo creer que ya no estés entre nosotros, que ya no vuelva a ver esa sonrisa, esa simpatía que desprendías por los cuatro costados. El día de tu último adiós enseñé la camiseta que nos hicimos por el final del taller a tu marido y le hizo mucha gracia, tanta que nos abrazamos y nos pusimos a llorar recordándote. Lourdes, ha sido un honor y un privilegio haberte conocido, siempre recordaré la anécdota de las cacofonías y lo que nos pudimos reír esa mañana, eres única. Descansa en paz, amiga, y cuida de nosotros.

Luis Ramón Castro Pérez. ZARAGOZA

