Cartas al director de HERALDO: Hacer lo que podamos, eso es todo

Hacer lo que podamos, eso es todo

La invasión de Ucrania ya no acapara el 80% de las noticias. Poco a poco también irá pasando a segundo plano la guerra de Israel con Palestina. Sí, hay que sobrevivir, no puede uno involucrarse en todos los dramas, sobre todo si uno no puede hacer nada.

Los que puedan ayudar dando albergue a los refugiados, ya no podrán llevar la vida que llevaban, sumergidos en el drama de otros seres humanos. Pero eso sí, su sacrificio es hermoso y no pasa desapercibido para Dios: "Desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, la forma de adoración pura y sin contaminar es esta: cuidar de los huérfanos y de las viudas en su tribulación, y mantenerse sin mancha del mundo" (Santiago 1:27). Es verdad que acoger a un refugiado no está al alcance de todos, pero podemos preguntarnos: ¿qué haríamos si tuviésemos la oportunidad?... Dice Paula: "Justo después de la muerte de mi esposo, recibí mucho apoyo. Con el paso del tiempo, la vida de la gente pareció volver a la normalidad. Pero mi vida había cambiado por completo. Es de gran ayuda que los demás entiendan que la persona que está de duelo necesita apoyo durante meses, incluso durante años". Si no tenemos la oportunidad de ayudar en un drama lejano, seguramente podemos hacer algo por alguien cercano, solo hace falta amor. Sí, esto nos puede dar satisfacción, más satisfacción que buscar la supervivencia sin sufrir. Yo estaba pasando un mal momento cuando un amigo al que quiero como a un hijo me pidió que dirigiera el funeral de su padre. No estaba en condiciones, pensaba que no sería el funeral que se merecía, pero no podía fallarle. La sala 1 del cementerio estaba a rebosar, más las conexiones por Zoom. Aún me llegan las hermosas palabras de agradecimiento de tanta gente cercana; ese estímulo, ese calor que te cura y te salva. Hacer lo que podamos, eso es todo.

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

Los dos parques Miraflores

Satisface poder vivir en un lugar tranquilo como es el entorno del parque Miraflores en Zaragoza. Los pájaros al atardecer son una sinfonía de alegría y fiesta. Los niños son vida. Árboles, niños, flores, bancos, perros y, sobre todo, los vecinos ocupamos y paseamos por él, que siempre es símbolo de diversidad y diversión. Las elecciones municipales ayudaron a que el parque se renovase, cuidase, plantase y pintase, para que aquellas fuesen más bonitas y los vecinos votasen más contentos. Pero sólo en la mitad del parque se ha actuado plantando flores, arreglando caminos, pintando árboles y recuperando un bonito parque infantil. Y eso hace más placentero caminar, pasear y jugar. También disfrutan los perros. ¿Y la otra mitad del parque? O las elecciones fueron muy pronto o el dinero se gastó rápido o el presupuesto se equivocó. Una mitad del parque fue rehabilitado con esplendidez pero esa otra mitad, olvidada e ignorada, no se ha arreglado, cuidado ni mejorado. Hay una sensación de dejadez. Dicen los abuelos sentados en los bancos que el dinero ha llegado a la parte rica y el olvido a la parte pobre. Con la edad creo que razonan bien. Ambas partes, rica y pobre, cuidada o no, con flores o sin ellas, se separan por dos pequeños puentes, que en lugar de unir, dividen dos partes dentro de un todo. ¿Por qué? Debería responder el Ayuntamiento como responsable. Y si lo explica, mejor, desde la tranquilidad de que no hay elecciones ahora. Quizás paguemos menos impuestos (¿?). Tal vez no tenemos fuerza política ni económica para influir. O no creen que podamos cuidarlo, aun teniendo en nuestro lado el clero (la iglesia) y el poder (la policía). Debería mirarlo y hacérselo mirar el Ayuntamiento. Tan distinto comportamiento merece la censura y el grito del ofendido. Los hechos están en el parque. ¿O son dos parques?

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

Un programa singular

Desde 1997 viene emitiéndose por TVE 2 el espacio ‘Saber y ganar’. Lleva por tanto en antena la friolera de 26 años y su frecuencia de emisión es diaria. El presentador y ejecutor del mismo, ‘conductor’, es el periodista y presentador de programas de televisión Jordi Hurtado. Los participantes en el programa deben demostrar sus conocimientos en temas de cultura general y agilidad mental y van sumando puntos, euros, a medida que aciertan las respuestas a las preguntas que se les plantean. Se trata de un programa entretenido y emocionante, amén de formativo. Es de destacar que entre los participantes se producen relaciones de empatía: cuando debe abandonar alguno de ellos, por alcanzar menor puntuación que el resto, la despedida con relación a los otros y al presentador es de un gran agradecimiento. Se trata de un buen programa y no es de extrañar que lleve tantos años en pantalla.

Francisco Javier Esteruelas Hernández. ZARAGOZA

Pongamos orden

Vivimos en la anarquía. Dependencia del poder judicial al ejecutivo, incumplimiento de la Constitución, pactos electorales peligrosos, etc. La democracia palidece. Somos un país plural, pero la unión de lo plural hace la fuerza, desunir lo unido durante siglos es volver a los reinos de taifas. Hay normas que si no gustan a los gobiernos autónomos amenazan con no cumplirlas. Hay sentencias, incluso del Supremo, que son ignoradas por ciertas administraciones, e incluso presumen de ello. Hay políticos fugados que son la llave del gobierno en la nación de la que quieren separarse. Los ‘okupas’ parece que tienen más derecho sobre los pisos que sus legítimos dueños. Terroristas excarcelados son tratados de salvadores. La economía sufre paro con inflación, déficits, etc. La ética, relativista y desquiciada. Muchas reformas legislativas en educación y cada vez más bajo el nivel. La libertad religiosa, conculcada. La sanidad, extenuada. El Ejército, valioso en misiones de paz, pero ¿sería efectivo en caso de guerra? Por no hablar de la inmigración o el agua. El entorno exterior no ayuda. Pongamos orden entre todos o esto explotará.

Javier Pueyo Usón. ZARAGOZA

Cuarenta aniversario

La Universidad Popular de Zaragoza cumple 40 años. Han pasado por sus clases miles de zaragozanos y zaragozanas. Además de ofrecer cursos de diferentes temáticas, también propone actividades culturales como exposiciones, conferencias, cine-fórum, encuentros, excursiones… Desde los años ochenta han animado la actividad educativa y cultural de la ciudad y a pesar de ello no es una institución bien conocida. En esta efemérides reivindicamos el trabajo de tantos años y mostramos nuestro agradecimiento tanto a profesores y profesoras, que con esfuerzo y dedicación han trabajado por la educación de adultos, como a tantas personas que han confiado en la Universidad Popular para seguir aprendiendo, conviviendo y mejorar su bienestar personal.

José María Pérez. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es

(Puede consultar aquí todas las cartas al director publicadas en HERALDO)