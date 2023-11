Sánchez y sus circunstancias

El primer libro de José Ortega y Gasset, ‘Meditaciones del Quijote’ (1914), recoge su famosa reflexión "Yo soy yo y mi circunstancia". Desde entonces, la cita se ha utilizado como una justificación de que no somos del todo responsables de lo que hacemos. También Pedro Sánchez ha justificado, en el debate de investidura, la polémica amnistía a los independentistas porque "las circunstancias son las que son".

La nueva circunstancia del líder socialista, que surgió el 23 de julio, es la que ha desencadenado la claudicación del PSOE (7,7 millones de votos) ante Junts (392.000 votos).

Los acontecimientos políticos de los últimos cuatro meses pueden resumirse en un clásico drama teatral en tres actos: planteamiento, nudo y desenlace.

La circunstancia personal ha llevado a Pedro Sánchez a plantear que o gobernaba él

o lo hacía Vox

Planteamiento: Efectivamente, el origen del controvertido pacto del PSOE con independentistas y nacionalistas es el resultado de las elecciones del 23 de julio y la consiguiente necesidad de Sánchez de los votos de partidos que se declaran contrarios a la Constitución. Él mismo ha reconocido que la amnistía es la "condición" para su supervivencia política. Esta, y no otra, es la razón última que justifica esta ley que de ninguna otra manera se habría presentado. De hecho, los socialistas mantuvieron hasta julio que una amnistía es inconstitucional.

Nudo. A partir de esta prioridad sobrevenida, Sánchez se ha dedicado a "hacer de la necesidad virtud": pergeñar una excusa, un relato que enmascare la razón auténtica de esta inusual medida de gracia. El pretexto elegido ha sido la ‘reconciliación’ en/con Cataluña. En realidad, en esa autonomía no hay ningún ‘conflicto’ sino una clásica lucha por el poder (Javier Cercas, Enric Juliana). Además, el argumento de la ‘normalización’ ha quedado desmentido por los únicos autorizados a hacerlo de manera concluyente: los beneficiaros de la amnistía, que proclaman que no se arrepienten de sus delitos y que volverán a intentarlo en cuanto puedan. Por ello, Sánchez ha sido duramente criticado incluso por los otros dos socialistas españoles con más poder institucional (Borrell y García-Page), por los dos máximos referentes históricos del PSOE (Felipe González y Guerra) y por numerosos intelectuales socialdemócratas (Cercas, Vallespín, De Carreras…).

Es una falsa disyuntiva, porque cabía un entendimiento de los dos grandes partidos o la celebración de nuevas elecciones, como ocurrió en 2019

Desenlace: Las consecuencias de los pactos de Sánchez son múltiples. La más evidente es que él logra su objetivo declarado: seguir en la Moncloa. La segunda, que los independentistas y nacionalistas han conseguido que el PSOE acepte su chantaje, que continuará durante toda la legislatura. La tercera es la resurrección del ‘procés’, que ya andaba moribundo en las urnas. La cuarta es que, a partir de ahora, el principio democrático básico de que todos estamos sujetos a una ley común puede dejar de aplicarse a voluntad de una mayoría parlamentaria de 176 diputados. La quinta es que se consolida un doble modelo territorial: una relación confederal con Cataluña y el País Vasco, basada en la bilateralidad estricta y desconectada de cualquier idea de solidaridad, y una subasta clientelar de premios según los intereses de la Moncloa.

La famosa frase de Ortega tenía una segunda parte: "Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo". Excusarse en las circunstancias es no querer asumir la propia responsabilidad. Sánchez tenía alternativas como los recientes pactos entre el SPD socialista y la CDU conservadora en Alemania o la repetición de elecciones, como él mismo ya hizo en 2019. La filosofía acredita que hay circunstancias coadyuvantes, pero también que las personas tenemos libre albedrío.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por José Javier Rueda)