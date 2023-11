Cartas al director de HERALDO: El hartazgo con la burocracia

El hartazgo con la burocracia

Hace unos meses falleció mi padre. Habíamos enviado su declaración de la renta y algunos documentos para que le ayudaran a pagar un cojín ortopédico, pues ya se estaba llagando. Después de todo este tiempo, todavía mi madre no ha recibido notificación de la declaración de la renta y, respecto al cojín, debe hacer una serie de gestiones que le van a suponer molestias y dinero.

Para cobrar ochenta euros debe desplazarse, pedir cita previa, llevar documentación original, etc., y tiene 89 años. Da la impresión de que hasta la propia Administración, en lugar de ayudar al ciudadano, pretende que se aborrezca y no cobre lo que por derecho le corresponde. Ocurre lo mismo con cierta clase política. Pretenden que nos hartemos de sus maneras de hacer política para que los dejemos en paz. Así, sea por saciedad, silencio o por embarramiento, que dejemos de preocuparnos por lo que hacen. Pero señores y señoras, tengan en cuenta que como sus decisiones sí que nos afectan tendremos memoria, y no duden de que ejerceremos nuestros derechos o denunciaremos su no cumplimiento, porque vivimos en un país con una norma para todos. Son ustedes los que están empequeñeciendo y constriñendo las posibilidades de vivir bien en este país. Se les llena la boca de promesas que luego siempre u olvidan o dicen que cumplen tergiversando la norma según conveniencia. Si esto lo hacen los que tienen poco poder, imagínense lo que hacen los que hemos elegido para que gestionen nuestros derechos en las altas esferas. No olviden que son gestores por delegación del pueblo llano, este que está cansado de burocracia inútil, de puñaladas traperas, de que pisoteen sus derechos y de pagar siempre con su trabajo y su dinero, cada vez más escaso, sus desmanes políticos.

Carmen Pilar Lamuela Polo. ZARAGOZA

La iluminación de la Z-40

Un nuevo accidente en la Z40. Este pasado lunes me encontré con él múltiple e impactante accidente en la ronda sur zaragozana. En ese gran atasco, esperando que se despejara la carretera, me dio tiempo a pensar que la imprudencia y la conducción de forma temeraria traen fatales consecuencias, en este caso un fallecido y heridos de cierta gravedad. En esa espera, llegué a pensar que la falta de iluminación desde su inauguración, a pesar de tener farolas, dificulta el tránsito de vehículos, tanto de noche como en días de niebla o lluvia, en una arteria de una gran densidad de tráfico y parte importante de la ciudad. Es increíble que una vía de circunvalación que enlaza la N-II con la N-232 y la N-330, organizando el tráfico que va y viene desde el País Vasco, Madrid, Barcelona y Valencia, además de un flujo constante al centro comercial y al centro logístico Plaza, todavía sigue durante dos décadas a oscuras. ¿Pasaría esto en la M-10, la M-20 o la M-30 de Madrid o en las comunidades que han sido regadas generosamente con dinero por su apoyo a la investidura? Han pasado gobiernos centrales, autonómicos, locales, así como directores generales de Carreteras y todo sigue a oscuras y sin candil que la alumbre. No creo que el precio de reponer el tendido eléctrico, que en su día se llevaron los amigos de lo ajeno en un delito de usurpación, sea mayor que el costo que supuso la instalación de más de 200 puntos de luz a lo largo de varios kilómetros de esa vía. A la espera de que los operarios limpiaran la calzada de los restos del terrible suceso, en mis razonamientos conmigo mismo, no pensaba que la falta de luz fuera la causante de tan grave accidente, pero no llegaba a entender por qué lo que sería impensable en otros lugares aquí es posible.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Sánchez o la ambición

Sánchez o cómo la ambición desmedida por el poder convierte a un político en una caricatura de sí mismo, en una marioneta que se mueve al dictado de estos o aquellos con tal de seguir aferrado a sus prebendas; sin criterio propio. ¿Y qué me dicen de los palmeros, de esa legión de abrazafarolas y estómagos agradecidos que aplauden sin ton ni son las ocurrencias de su líder? Pero, claro, el pesebre es el pesebre, hay que comer. Fuera de la política hace mucho frío, ¿verdad? Hay que trabajar, asumir responsabilidades... Gracias, señor Sánchez, por tanto bochorno, por tanta ignominia, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio y allá cada uno con su conciencia. El que la tenga, claro.

Isidro Javier Treceño Carbajal. ZARAGOZA

¡Pobre España!

Por fin lo ha conseguido. Estoy oyendo las enormes contradicciones de los jefes socialistas, diciendo que nada de lo que ha sucedido iba a suceder; no se podían transferir a Cataluña las Rodalies porque era ilegal (ministra de Transportes); ni dar al País Vasco la Seguridad Social porque se rompía la caja única (ministro de la Seguridad Social)… Y así podríamos llenar líneas y líneas viendo todas las mentiras de Sánchez y sus palmeros unos días antes de las elecciones. No le importan las manifestaciones pacíficas porque somos todos fachas, ni la fractura que la sociedad española está teniendo; todo le da igual con tal de mantenerse en el poder. Y lo que más me duele es ver cómo muchos socialistas que es imposible estén de acuerdo con estas tropelías no tengan la valentía de oponerse. ¿Tan poco les importa España, tienen miedo a perder el poder, el carguillo, el momio? Sólo espero que Sánchez no envíe el Falcon a recoger a Puigdemont para que vuelva a España entre multitudes y que no nos haga salir a recibirlo, todos uniformados, como en determinados países. ¡Pobre España, con estos nuevos amados líderes, tan norcoreanos, tan bolivarianos, tan pagados de sí mismos!

Mari Carmen Buatas Román. ZARAGOZA

Ganar no es lo importante

En estos momentos en que el ego y la competitividad son un mantra social, no nos damos cuenta de lo fácil que es dar felicidad a los demás. Ganar a un rival que no puede competir y llegar hasta la humillación no tiene sentido. Hace unos días, en un partido de fútbol sala, un grupo de niñas de 7 años, que tienen toda la ilusión por este deporte y con la inocencia de llevar sólo unos meses con el balón en los pies, competían contra niños con un nivel muy alto para su edad. Tras verse la gran diferencia en los primeros minutos, el equipo de niños decidió ‘cambiar su objetivo’, sin buscar marcar goles, permitiendo a las niñas disfrutar, competir, incluso marcar dos goles. Este grupo de niñas, del club femenino César Augusta, nunca olvidarán ese día. Mil gracias al equipo de iniciación Wanapix Azulejos (Sala 10) por hacer felices a este grupo de niñas.

Eduardo San Gervasio Pérez. ZARAGOZA

