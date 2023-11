Cartas al director de HERALDO: Los secretos de la bola de cristal

Los secretos de la bola de cristal

Muchos accidentes y muertes se evitarían si funcionaran las bolas de cristal de adivinación, herramienta que todo el mundo puede adquirir. Se pueden comprar bolas de cristal por menos de 50 euros.

Muertes por enfermedad no se podrían evitar porque cuando la enfermedad se declara es que ya está instalada. Los accidentes en la calle y en el hogar se podrían evitar, si la bola nos avisara, no saliendo ese día a la calle o esquivando la ocasión. No podemos pedir a una bola de cristal demasiado, pues adivinar el futuro a medio o largo plazo es imposible. Un día te levantas por la mañana de la cama y no sabes cómo terminarás el día. Puedes estar vivo a las ocho de la mañana y morir a las ocho de la tarde. Estar en tu cama cómodamente a las siete de la mañana y encontrarte en una incómoda cama de hospital a las siete de la tarde. La bola de cristal para la adivinación tiene miles de años, los druidas ya utilizaban los cristales de cuarzo para adivinar el futuro. Pero fue el 21 de noviembre de 1582 cuando el matemático, ocultista y mago John Dee utilizó por primera vez la bola de cristal. Aseguró que en ese día los ángeles le habían entregado una esfera de cristal y que con ella podía mantenerse en contacto con ellos y adivinar el futuro. El tamaño de esa bola de cristal era de 6 cm y se conserva en el Museo Británico. También una bola de cristal aparece en el siglo V dentro de un sarcófago de un rey franco de los periodos merovingio y sajón. En la antigüedad se utilizaba una esfera hecha de roca, piedra o berilio. Después se decidió utilizar el cristal más puro o piedras como el cuarzo rosa o la obsidiana. La tradición dice que la bola se vuelve transparente y clara al pedir la respuesta del oráculo. El diámetro correcto de la bola que se utiliza es de 8 cm y debe ser purificada y consagrada antes de utilizarla.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

En el nombre de España

El presidente del Gobierno en funciones dijo "en el nombre de España, en el interés de España...". Nadie puede hablar en el nombre de toda España sobre un tema que hasta ahora era inconstitucional, ya que los más de 45 millones de españoles pueden tener opiniones y sentimientos diversos sobre la amnistía. Pero lo más grave no es pedir la amnistía, es el fin que quiere lograr con ello, ser presidente del gobierno porque hay que evitar unas nuevas elecciones. No sé en qué tipo de democracia cree que estamos en España, en la de un país occidental no. El Sr. Sánchez no sé si ha querido pasar a la historia con estas palabras, que son simplemente para obtener un beneficio personal; me parece que no lo va a conseguir ya que lo que se intuye en ellas es que por llegar al poder vale todo, y eso es una barbaridad.

Antonio Retortillo Sorolla. ZARAGOZA

La plaga de los abusos sexuales

El desgarrador informe del Defensor del Pueblo ha puesto blanco sobre negro los datos de la pederastía en la Iglesia católica. No ha hecho mal Gabilondo preguntando por la pederastía en la sociedad civil y ha descubierto que los datos son aún más aterradores. En el capítulo sobre el lugar en que se producen estos delitos destacan dos situados por encima de los centros educativos religiosos y de otros ámbitos religiosos que rondan el 5%. Y estos dos son: el ámbito educativo no religioso (9,6%) y el ámbito familiar (34,1%). ¿Qué está pasando en una sociedad para que el lugar más peligroso para un niño sea su propia familia? No sé la respuesta pero me pienso que la exacerbación de los impulsos sexuales de forma general nos acaba llevando a una sociedad que engendra familias con miembros adultos, en especial varones, peligrosos para sus hijos. No podemos mirar para otro lado: la Iglesia tiene que cambiar pero la sociedad civil también, y no oigo voces que se levanten en esta dirección.

Iñaki Iraola Arnedillo. ZARAGOZA

Criterio propio

Criterio es la capacidad que cada persona tiene de emitir un juicio o dar una opinión. El criterio no es impuesto, cada uno va eligiendo y construyendo el suyo y, al hacerlo, está escogiendo el tipo de persona que quiere ser. Es el resultado de una forma de pensar, un estilo de vida, un rasgo del carácter. Nuestras ideas no deben convertirse en un cuerpo de doctrina cerrado. A nuestra manera de pensar hay que exigirle el esfuerzo de la reflexión y salir de nuestro bucle ideológico. Hay que escuchar al que no piensa como nosotros y abandonar la necesidad de tener siempre la razón. Nos cuesta creer lo que es contrario a nuestras ideas, sin embargo sentimos fascinación por quienes refuerzan nuestro modo de pensar. Tendremos que contrastar nuestras convicciones con otras formas de pensar, acudir a fuentes de información fiables y elegir bien, pues el mayor peligro es la desinformación. La mentira puede convertirse en verdad si se dispone de los sistemas mediáticos adecuados, las campañas de desinformación en las redes consiguieron cambiar el sentido del voto a millones de personas en EE. UU. y Gran Bretaña (‘brexit’). ¡No hay vacuna contra la manipulación! Sigo gastando energías en convencer a mi alrededor de la necesidad de tener ideas propias y no acabo de entender por qué, a quienes están tan seguros de sus convicciones, les cuesta tanto ir a otras fuentes. ¿Será que no están tan seguros? Los grandes avances han sido posibles gracias a discusiones y confrontación de opiniones. La inteligencia y la curiosidad son el motor constante del cuestionamiento de certezas. Llegará un momento en que no necesitemos que nadie nos ratifique lo que decimos o pensamos, y será entonces cuando empezaremos a tener criterio propio.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

Cuidar la salud mental

No hay salud sin salud mental. Las enfermedades mentales propias del siglo XXI son la ansiedad, la depresión o una combinación de ambas. La depresión se produce por un exceso de pensamientos del pasado y la ansiedad por exceso de pensamientos de futuro. En cada persona se produce por causas diferentes pero todas tienen cura. Lo primero es ponerse en manos de profesionales de la salud. Después cultivar la mente para que se sitúe en el presente. En el presente es donde vivimos, donde habita nuestro cuerpo. Para ello hay técnicas de relajación, meditaciones, como el ‘mindfullness’, etc. Además, ‘mens sana in corpore sano’, hemos de cuidar nuestra salud corporal. Alimentación sana, hidratación, ejercicio físico, leer y rodearnos de personas que motiven. Como diría Marian Rojas, ‘personas vitamina’. Cuando se superan estos problemas, nos volvemos más fuertes y cambiamos la mentalidad. A veces tenemos creencias erróneas que no nos hemos cuestionado nunca.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

