Impulsar la formación profesional

Con una tasa de paro por debajo del 10% y que sigue descendiendo, el mercado de trabajo en Aragón ofrece razones para el optimismo. Sin embargo, hay aspectos importantes de su funcionamiento que no se engranan bien con las necesidades de la economía.

Son recurrentes las noticias sobre las dificultades que encuentran muchas empresas para contratar a trabajadores con las capacidades y competencias que requieren. La falta de muchos perfiles profesionales se convierte así en un lastre para el desarrollo económico.

Las organizaciones empresariales señalan el problema que supone la falta de personal cualificado para multitud de tareas. Y ocurre en todos los sectores, desde el agroganadero hasta las nuevas tecnologías pasando por la industria y la construcción. Es una gran paradoja que, con un elevado desempleo juvenil, no se consiga fomentar aquellas vocaciones profesionales para las que claramente existen puestos de trabajo vacantes. Esta situación obliga a centrar los esfuerzos en la formación profesional. Y no solo en el desarrollo de los ciclos formativos adecuados, que a veces tropieza también con dificultades para cubrir las plazas del profesorado, sino a la hora de informar a los jóvenes y adolescentes sobre cuáles son las trayectorias formativas que requiere la economía y que, por tanto, ofrecen mejores posibilidades de encontrar un empleo. Y hay que facilitar la formación dual, que combina el estudio con el trabajo, y que en nuestro país no ha conseguido hasta ahora despegar, en parte por la carga burocrática que conlleva. El desajuste entre las necesidades de las empresas y la preparación de los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo supone un serio problema, que no solo frena el crecimiento de las empresas, sino que genera frustración en quienes no encuentran trabajo por carecer de la adecuada preparación. La formación profesional es la respuesta y las Administraciones tienen que encauzarla con acierto.