Cartas al director de HERALDO: Querido Parque Grande

Querido Parque Grande

Necesito despejarme un poco de este amargo presente, así que dejo que los pies y el recuerdo me lleven al Parque Grande. Entro en la avenida de los Bearneses, la que más disfruto. Los enormes plátanos a los lados crean un grandioso arco triunfal.

Es una cúpula en libertad entre sol y sombra, que filtra las estilizadas escaleras solares hacia el cielo. O... ¿por qué no?, lanzas doradas de amor divino que a modo de terapia atraviesan el ramaje y se clavan en los cansados corazones de los paseantes en esta azarosa y corta vida, otorgándoles unos segundos de gloria. El canalillo que lo acompaña está a tope de agua, será la hora de riego. Hay bancos y bancos; bancos solitarios, abandonados, desnudos, humillados, y bancos disimulados, escondidos, atractivos, furtivos casi. Son los que me hacen guiños, insinuaciones para que me deje abrazar en su sombra sensual. Algunos ya han cazado intelectuales de barba blanca, arrullados en su lectura por el rumor de los aspersores, o simples humanos con la mirada clavada en el infinito de su incertidumbre. Cedo y me siento bajo la pérgola enroscada de rosal; aquí fueron mis primeros besos… formales, aquí nació mi primer sueño eterno. Me desvío un poco para entrar en la plaza más bonita del parque. La plaza es redonda, y redonda la fuente que hay en el centro. Es la fuente de Neptuno, cuyo monumento se eleva unos metros como prueba de su majestad. Me asomo al borde de la piscina. Este señor de los mares sufriría como yo si tuviera un corazón de carne, pero ahí está, encajado en agua dulce, suave, mansa, casi silenciosa, agua muerta. Suelto la mirada hacia las palmeras que dan al lugar aspecto de gran plaza porticada, en verde y amarillo. ¿Cómo?, ¡han muerto!… Si, hasta aquí ha llegado la triste realidad que recorta nuestros sueños.

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

La Libertad de Ponzano

¿Qué es la libertad para Miguel de Cervantes? «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir». Pero, la estatua de la Libertad que esculpe Ponciano Ponzano no refleja el don individual de la libertad, sino el colectivo. Refleja el concepto que se tiene en el siglo XIX, el siglo liberal, de este derecho fundamental. La libertad de un pueblo o de varios pueblos o etnias se fundamenta en la libre voluntad expresada de sus individuos de vivir conjuntamente en paz. Y queda plasmada, esta voluntad, en un texto refrendado por el pueblo. Así pues, esta escultura lleva en una mano un pergamino en lo alto. Este pergamino representa la constitución o norma suprema de una nación que libremente se ha dado. Solamente la constitución votada libremente por todos hace libre a una nación. En nuestro caso, la Constitución de 1978, votada por todos los españoles con un altísimo grado de participación, es la garantía de la libertad de los españoles. En la otra mano la escultura presiona hacia abajo el yugo que representa la opresión que sufren los pueblos que no son libres. La ruptura de la Constitución española o de una o varias de las instituciones que la sustentan sería de una gravedad suprema. De ahí la preocupación que cunde entre los españoles por el tema de la amnistía que está en negociación con un fugado de la Justicia española.

Chusé María Cebrián Muñoz. TERUEL

La pérdida de un hijo

Nunca nos imaginamos la posibilidad de perder a un hijo, y menos de la forma en la que se fue Mario, el hijo de un compañero de trabajo. A todos nos ha afectado. No hay consuelo para una desgracia de tal magnitud, es una vivencia difícil de aceptar, y el hecho de saber que no fue culpable del accidente a pesar de la opinión de la magistrada, aunque da cierta tranquilidad, no calma el sentimiento de pena, soledad y vacío que su pérdida deja en la familia y los amigos. Por el contrario, se abre un sentimiento de furia, rabia y rechazo hacia el culpable que puede dificultar la adaptación de sus seres queridos a vivir sin él. Hay que buscar la forma de seguir adelante, aunque no sé cuál es. No estamos preparados para vivir más que nuestros hijos y no hay recomendaciones que se puedan dar en este caso. Las huellas que deja un hijo no se pueden borrar, y supongo que recordar las vivencias junto a él, los buenos momentos, sentirlo cerca puede ser una forma de amortiguar el dolor. Solo podemos pensar que manteniendo su presencia Mario se convertirá en una luz siempre al lado de sus seres queridos.

Elena Casao Berdún. ZARAGOZA

Destrozando España

Es increíble cómo Pedro Sánchez está destrozando España con sus ataques a la Constitución y al Estado de derecho. Ha blanqueado a los sucesores de quienes a tantos españoles asesinaron, incluidos socialistas, con sonrisa de satisfacción, y pacta con un prófugo de la Justicia. Sánchez siempre ha mentido y hecho todo lo contrario de lo que se comprometió. Con sus nefastas actuaciones, secundado por sus fieles está transformando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Partido Separatista de España (PSDE). No le votaron para hacer lo que hace, no lo llevaba en su programa. Había negado hasta la saciedad que fuera a pactar con separatistas y filoterroristas. Ahora, no solo pacta, se doblega ante sus exigencias. Quienes depositaron en las urnas su confianza en Sánchez deberían tomar buena nota de cómo es y actúa para mantenerse en el poder a toda costa aunque las consecuencias sean el rompimiento de España y de la convivencia entre españoles. Sus actuaciones son lamentables e indignantes.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

Los tópicos del hijo único

Los tópicos aparecen de forma recurrente y se convierten en lugares comunes, ideas o expresiones muy repetidas. Por ejemplo, ser hijo único significa tener que lidiar con la mala fama que la sociedad les adjudica, suponiendo que son egoístas, caprichosos, que tiranizan a los padres, carecen de habilidades sociales e incluso presentan dificultades para relacionarse con los demás. Ahora bien, recientes estudios psicológicos rebaten categóricamente esos tópicos, asegurando que el no tener hermanos no significa más dificultades para comunicarse con otros niños de su entorno, lo que depende exclusivamente de su personalidad. De manera que no valen tópicos, depende de la situación socioeconómica de cada familia y del carácter de cada persona el que acabe adquiriendo a lo largo de su existencia una personalidad u otra.

Mar Sánchez Ramos. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es