La nueva Romareda echa a andar

La nueva Romareda inició ayer el camino para hacerse realidad y hay que confiar en que esta vez será la definitiva y que Zaragoza se dotará por fin, dentro del plazo para ser sede del Mundial, de un estadio moderno y funcional, como corresponde a la cuarta ciudad de España.

Los representantes del Gobierno aragonés, del Ayuntamiento y del Real Zaragoza expresaron ayer su convicción en ese sentido y señalaron que el compromiso financiero que contraen es firme.

Este debiera ser el comienzo de un proceso que definitivamente sirva para construir en Zaragoza un nuevo campo de fútbol. Un estadio que no solo es necesario para que el club ligado a la ciudad y a su historia pueda desarrollar todo su potencial, sino que servirá a Zaragoza como un equipamiento valioso y un emblema para su imagen. Tras descolgarse del proyecto la Diputación Provincial, y con ella el PSOE, el Gobierno aragonés, el Ayuntamiento y el Real Zaragoza han asumido el reto con la creación de una sociedad mercantil que se encargará de la construcción y explotación de la infraestructura, con aportaciones de 40 millones de euros por parte de cada entidad, aunque a desembolsar en diversos plazos. Hay que subrayar que es la primera vez, en los diversos intentos que ha habido en los últimos veinte años de dotar a Zaragoza de un nuevo estadio, en que el Ayuntamiento no va solo, sino que cuenta con el respaldo político y financiero de la DGA, y también con la aportación del club. Y cabe todavía la incorporación de otras entidades. Es una pena que la idea, que claramente va en beneficio de la capital de Aragón, no haya podido impulsarse a partir de un consenso de las principales fuerzas políticas, pero hay que confiar en que en esta ocasión nadie pondrá palos en la rueda. En todo caso, Azcón, Chueca y Sanllehí subrayaron ayer su clara voluntad de sacar adelante la nueva Romareda. Se pone así en marcha un proceso que todavía será largo y que, esta vez sí, debe culminarse con éxito.