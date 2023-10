Cartas al director de HERALDO: Interesante exposición en el palacio de Sástago

Interesante exposición en el palacio de Sástago

La Diputación de Zaragoza ha organizado, en el palacio de Sástago, la exposición titulada ‘Imagen de Zaragoza, espejo de España’. La muestra reúne óleos, acuarelas y aguafuertes, además de esculturas, fotografías y libros, que pretenden reflejar la vida zaragozana en los tres últimos siglos.

Los autores de las obras son Goya, Zuloaga, Gárate, Julio García Condoy, Marín Bagüés, Justino Gil y Blasco Moreno, entre otros, y las obras proceden de los fondos de la Diputación y de la Institución Fernando el Católico de Zaragoza. Naturalmente los grupos de personas son los temas más representados, así como personajes adultos, tanto varones como mujeres. La identidad y el ambiente zaragozanos están muy bien definidos, no obstante quiero incidir en la imagen infantil. El niño ha estado representado en la pintura aragonesa desde el gótico hasta las nuevas tendencias pictóricas y en esta ocasión no podía ser menos. En efecto, en esta muestra hay varios cuadros en los que aparecen niños, e incluso en la obra ‘Muñecos’ de Gárate aparecen representados tres muñecos. Julio García Condoy, como buen retratista y pintor regionalista, representa un baile regional en su obra ‘Homenaje a Goya’, en la que aparecen tres niños, y Marín Bagüés representa a otros dos niños en el cuadro ‘La cadiera’, en una escena típica aragonesa. Justino Gil pinta en 1912 a una abuela y a su nieta en una excelente obra, para mí la más llamativa de la exposición, titulada ‘La abuela y la nieta (Las chesas)’, también denominada ‘Güela y ñeta’. Finalmente aparecen otros dos niños en la obra ‘La vendimia’, de Blasco Moreno. Merecería la pena estudiar con detalle los elementos formales y de expresión de cada una de estas obras por lo que representan para los aragoneses y zaragozanos. No se pierdan la exposición.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

Después del recreo

El civismo y la crianza deben mamarse; es decir, inculcarlos a la criatura desde su más tierna infancia. Pues hete aquí que mi paseo de jubilado me llevó a las inmediaciones de un centro educativo de reconocido prestigio en el momento en que sus alumnos, finalizado el tiempo del refrigerio y el descanso, regresaban a sus tareas. Atrás quedaba un rastro inerte de latas de bebidas, restos de comida y envoltorios de bocadillos a la espera de que algún sufrido empleado de la limpieza pública subsanase el despropósito. Es evidente que algo estamos haciendo mal, para que unas elementales normas de convivencia y respeto no hayan calado en la juventud que, eso sí, elaborará con entusiasmo carteles y se manifestará contra la contaminación de mares y ríos o el manido cambio climático, pero que es incapaz de proceder con responsabilidad en las cuestiones que directamente le competen. "Zaragoza no es un cenicero", reza el eslogan, y tampoco es un basurero, aunque a veces parece ambos. Observen, si no, cómo quedaron los lugares de mayor concentración en las fiestas del Pilar. Cinco mil quinientas toneladas de residuos se recogieron en 2022.

José Antonio Gayarre Gómez. ZARAGOZA

Las cifras del hambre

La tierra produce lo suficiente para que todos podamos comer. Esto que parece tan elemental no se da en la realidad. El 20% de la población mundial posee el 90% de la riqueza. Diez mil niños mueren al día de hambre y enfermedades. Erradicar la pobreza costaría 7.000 millones de dólares. Por comparación, la guerra de Ucrania ya lleva gastados 71.283 millones en ayudas. Las personas desplazadas por guerras, persecuciones, violación de derechos humanos y crisis económicas o climáticas superan los cien millones. Estas obscenas cifras deberían remover nuestras conciencias y presionar a los gobiernos para encontrar soluciones. Ningún gobernante o país debería enriquecerse a costa de la sangre de otros. En Europa hay tristes ejemplos de lo contrario. Son los mismos que después de haber expoliado los recursos de países africanos se oponen a colaborar en su desarrollo y también que cuestionan soluciones migratorias. Si no actuamos ya seremos responsables de la próxima revolución, que será la revolución del hambre y la pobreza. Escuchemos el grito de los pobres. Todos tendríamos que ser llamados con urgencia a mejorar el mundo para entregarlo más humanizado a las generaciones futuras.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

Amos y esclavos actuales

Se dice que en el futuro la élite de Estados Unidos no usará las nuevas tecnologías y los que las usen serán esclavos de las empresas tecnológicas, que siguen haciéndose ricas a costa de ellos. Las nuevas tecnologías tienen su lado claro y su lado oscuro. Sirven para escribir, calcular, presentar ponencias, comunicarse y comerciar a través del continente digital con gente y empresas de todo el mundo, estar en las redes sociales, etc. Pero con un coste. La complicación del mundo informático y su continuo cambio hacen perder tiempo y energía en cosas que nada tienen que ver con nuestra profesión. Requieren una actualización continua, que puede ser latosa para los mayores con poca memoria. Luego están los temas de la privacidad y la adicción. ¿Qué efecto tienen sobre el empleo? Es verdad que ha aparecido la profesión de informático y muchos viven de fabricar el ‘hardware’ o programar. Sin embargo, el trabajo, debido a las revoluciones industriales ha perdido su relación con las cosas. Una oficinista o un grabador que pase su jornada laboral metiendo números en una hoja de cálculo, por ejemplo, es difícil que vean el trabajo como algo creativo, como lo hacen los artesanos. Además, tendremos un problema con la energía si seguimos aumentando su consumo. El consumismo arruina la tierra. ¿La solución es volver a la sociedad de subsistencia? No, pero tengamos cuidado no vayamos a una sociedad servil como otras de la historia.

Javier Pueyo Usón. ZARAGOZA

Fuente de los Calderos

Es francamente lamentable el estado que presenta la fuente de los Calderos, situada en la calle de José Pellicer. Data de 1979 y fue repintada en 1993. Desde entonces sufre un absoluto abandono por parte de los responsables de parques y jardines: faltan calderos y los que quedan presentan numerosas marcas de óxido; pintadas, suciedad, restos de botellones, etc., completan el panorama de este espacio que sirve de esparcimiento a los vecinos de la zona. Lo mismo puede decirse del talud que separa esta calle de la de María Moliner, que más que ajardinado está ‘aselvajado’: botellas, latas, restos de comida y ¡ratones! Urge una actuación en esta zona tan céntrica de la ciudad, sobre todo para evitar la proliferación de los ratones. Señora alcaldesa, póngase manos a la obra que no solo de campos de fútbol vive la ciudad.

Manuel Monterrubio Gala. ZARAGOZA

