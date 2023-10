Cartas al director de HERALDO: El alto coste de la calefacción central

El alto coste de la calefacción central

En Zaragoza hay muchas fincas con calefacción central. Algunas de ellas con sistema de columna, casi todas construidas hace más de 35 años. En ellas vive gente normalmente de clase media y clase media baja, gran cantidad de jubilados y en muchas casas solo viudas. Estas casas, al menos mi caso, fueron adquiridas con un alto coste, ya que los intereses superaban el 11% en aquellos años.

El año pasado el Gobierno sacó un decreto según el cual debíamos realizar el cambio a calefacción central individual, para acogernos al precio que ponía el Gobierno, llamado de último recurso. En nuestra finca, de 144 vecinos, la DGA nos había admitido que estábamos exentos, por el alto coste que suponía la instalación, así lo reflejaba la normativa europea. Como españoles que quieren cumplir las leyes realizamos la transformación, que ha supuesto un gasto de entre 500 y 800 euros para regular la temperatura y colocar los elementos necesarios en cada radiador, más el consiguiente gasto de mantenimiento de la empresa que comunica lo gastado. Pero lo realmente asombroso es que parece ser que, después de realizado el gasto y creyendo que el Gobierno actuaba de buena fe, equivocación garrafal por nuestra parte, a partir del 1 de enero el Gobierno se lava las manos y nos dice que vayamos al mercado libre, con lo cual el aumento del precio del gas para nuestra calefacción es del 100%; no así para los señores que dispongan de un magnífico chalet, porque su caldera es pequeña. Aunque si se divide la potencia de nuestra caldera por los 144 vecinos, no llegamos ni a la quinta parte. Señora vicepresidenta de Medio Ambiente, busque una solución y, si no sabe dividir, dimita y cuando estudie se vuelva a presentar. O mejor, déjelo, dimita simplemente. Pero antes solucione el problema de los menos favorecidos.

Antonio Retortillo Sorolla. ZARAGOZA

Pasión por el Real Zaragoza

¡Ya basta¡ A pesar de once años viviendo y sufriendo en una categoría indigna para el club, para la ciudad y para una afición hoy más joven que nunca, llegando a agotar la capacidad del vetusto campo reservada para abonados, volvemos a la desilusión de los miles y miles de zaragocistas que vibran, sufren y gozan, a pocas alegrías que les den. De volver a soñar con estar entre los grandes, gracias al buen inicio de temporada, hoy ha vuelto la pesadilla. Ser zaragocista es una actitud ante la vida. Ejerzo de aragonés y zaragocista allá donde voy y he procurado extender mi pasión a mis amigos y seres queridos. Seguimos en la esperanza, recordando los tiempos de gloria, pensando que más pronto que tarde los volvamos a ver. Mi máxima admiración por esos jóvenes, algunos casi niños, con su uniforme y escudo del león, que no paran de animar. A pesar de seguir viviendo en una liga donde no están los ricos y poderosos, ellos no pierden la ilusión. Generando alegría y cánticos en un apoyo incondicional al equipo de sus amores, en una locura desinteresada difícil de explicar. No se les puede defraudar un año más.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

¿A dónde van las ayudas?

Ha estallado el conflicto de nuevo entre Israel y Palestina con un atentado del grupo terrorista Hamás. Ya sabemos las consecuencias. Me pregunto cómo puede ser que los territorios de Gaza tengan dependencia energética y de suministro de agua de su enemigo, que Israel pueda bloquear estos suministros no es muy comprensible. ¿A dónde han ido a parar los miles de millones de ayudas que ha recibido el pueblo palestino? ¿Cómo puede ser que no se haya invertido en algo tan básico como estos suministros? Si nadie fiscaliza el destino de esas ayudas, es como guardar el agua en una cesta. Las ayudas no llegan a quien las necesita y sí a los terroristas, que están más preocupados por sus fines que por la población. La comunidad internacional debería controlar el destino de las ayudas para que cumplan el objetivo para el que se dan.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

El Plan Presupuestario para 2024

El 15 de octubre el Gobierno envió a las instituciones comunitarias el Proyecto de Plan Presupuestario (PPP) de 2024. Sigue pendiente la presentación a las Cortes Generales del Plan de Reequilibrio exigido por Ley de Estabilidad Presupuestaria, que me temo que nunca verá la luz. Las cifras del PPP de 2024 están alineadas con la solicitud de la Comisión Europea de que el déficit no rebase el 3% de PIB y con la recomendación del Consejo de que la variación interanual del gasto primario neto, financiado a nivel nacional, no exceda del 2,6%. Si se prorrogan los Presupuestos, para conseguir un déficit inferior al 3% va a ser preciso no extender a 2024 ciertas medidas impositivas (como el tipo reducido de IVA sobre la electricidad y el gas) y para no superar el 2,6% de incremento será necesario evitar ayudas extraordinarias como las planteadas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania. Sí se tiene en cuenta en el PPP de 2024 el efecto de dos compromisos de gasto que el Gobierno considera ineludibles y que son: la revalorización de las pensiones conforme al IPC; y el alza de las retribuciones de los empleados públicos en un 2%. Un asunto que subyace en las cifras del PPP es la necesidad de reconducir el déficit estructural de las cuentas públicas hacia el objetivo presupuestario de medio plazo, que nuestro país tiene fijado en un máximo del 0,4% del PIB. La recomendación del Consejo sobre la variación interanual del gasto está justificada por la exigencia de la normativa comunitaria de que la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario sea «adecuada». Para los Estados cuya ratio de deuda sobre el PIB supera el 60% (caso español), la adecuación se concreta en una mejora anual superior al 0,5% del PIB. Según la Comisión, la solicitada limitación del incremento al 2,6% tendrá como consecuencia una mejora del déficit estructural del 0,7% del PIB. En el PPP de 2024 se apunta que el déficit estructural se reducirá del 4,2% del PIB, con el que se prevé cerrar 2023, al 3,4% del PIB, consiguiendo la mejora requerida. Llama la atención el empeoramiento entre la citada estimación del déficit estructural para este año (4,2% del PIB) y la formulada en la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026 del 3,4% del PIB y con el pronóstico de la Comisión, en sus previsiones de primavera, del 3,7% del PIB. De cumplirse las proyecciones del PPP de 2024, el déficit de las cuentas públicas del próximo año será de unos 45.600 millones. La Comisión Europea, salvo que constate un incumplimiento grave de las obligaciones de política presupuestaria establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, emitirá su dictamen sobre el PPP antes del 30 de noviembre.

Enrique López Felipe. ZARAGOZA

