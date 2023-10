Cartas al director de HERALDO: La jota aragonesa en un acto solidario

La jota aragonesa en un acto solidario

El día 11 fui convocado para vibrar con las jotas que, dirigidas por la Agrupación Cultural el Cachirulo, cantarían y bailarían las niñas de esa escuela. Y, dispuesto a emocionarme, me encontré que el público al que iban dirigidas las jotas y los bailes eran las residentes en la Residencia del Pilar, regida por las Angélicas.

Es una sensación doblemente gratificante; porque escuchar a la nieta Lola es solamente equiparable a la acción solidaria de ver a personas mayores expectantes ante el homenaje que se les brinda, recordando tiempos pasados. Cada residente llevaba un clavel blanco y, mientras templaban las cuerdas los guitarristas y la voz las cantantes, se iban acercando a una imagen de la Virgen del Pilar y depositaban sus flores, que las expertas manos de las monjas fueron tejiendo hasta completar un magnífico manto blanco con el bordado rojo de la Cruz de Lorena. Sonaron las cuerdas y las voces y se inundó la habitación con los aires de una habanera, ‘Soy de Ejea’; y se dejaban la garganta y el corazón los baturros y las baturras mayores y docentes. Desfilaron una a una, desde la más pequeña a la más veterana, desgranando unas jotas bravas que arrancaban ovaciones. Sobresalían dos hermanas, no solo porque eran las de mayor edad, sino por su mayor experiencia y, sobre todo, por unas voces bien timbradas, potentes y de sentimiento, que inundaban la sala. Lola ha dejado su sello personal en ‘Los claveles y las rosas’ y este abuelo se llenó de alegría y orgullo. Terminó la actuación con el baile del ‘Bolero de Caspe’. Yo tengo una deuda con la Asociación el Cachirulo; y esta carta es mi agradecimiento y pago; y mi solicitud de que sigan en la brecha y den visibilidad a nuestra jota aragonesa. Para que nuestras niñas de hoy canten, bailen y sientan la jota.

José Javier Forcén Ruiz. ZARAGOZA

Escribir sobre el Pilar

‘La Santa Capilla, corazón del templo católico’. Así titula su artículo sobre el Pilar Mariano García en el extraordinario del HERALDO del día del Pilar. Reconozco que en la abundante información del diario en tan significada fecha como es costumbre cada año, y que guardo para ir digiriendo los contenidos en papel, destaco de manera especial el trabajo de dicho comunicador, porque no se puede decir mucho más en un apretado artículo sobre la historia de la Basílica. Se ha escrito tanto al respecto y tengo en mi biblioteca tantas publicaciones sobre dicho templo, que me parece importante añadir a ello el recorte del mismo, porque se explica la historia del Pilar en cuestión con rigor, concreción y acierto. Enhorabuena a su autor y a HERALDO, pues no hace falta escribir mucho pudiendo destacar lo imprescindible y obviar lo accesorio, lo que no es frecuente en los medios de prensa escrita.

Esteban Sarasa Sánchez. ZARAGOZA

La genialidad de Rafael Maza

No me deslumbran los títulos ni los éxitos ni los más excelsos reconocimientos conseguidos por un ser humano, si éste no es capaz de aportar a los demás una pizca de amor; si una vez recibidos los vítores de la veleidosa sociedad no sabe actuar con elegancia, humildad y sencillez. El espéctaculo que ofrece estos días el artista oscense Rafael Maza, ‘El genoma del pavo’, es un éxito absoluto. El espectador no puede sino descubrirse una y mil veces ante las habilidades de este genio. Y trabajador infatigable: hora y media sobre el escenario (¡como se entere Fabiolo!). Si Lucky Lucke era la pistola más rápida del Oeste, Rafa Mazas es la mente más rápida de Oregón, Kansas City y Oklahoma juntas. El ‘pavo’ hace reír y reflexionar. Convierte en real el aforismo de Oscar Wilde: «El arte no debe nunca ser popular, es el público quien debe hacerse artista». Su tremenda exhibición podría quedarse tan solo en eso, una exhibición de talento descomunal. Pero Rafa Maza, todavía con gotas de sudor por la cara, se fotografía con nosotros; hace bromas mientras apoyo mi mano en su suéter humedecido, y nos da mil veces las gracias. Cuando me alejo giró la cabeza y lo veo fundirse en un abrazo con su madre. El abrazo de un tipo genial y... bueno.

Íñigo Íñiguez Escobar. ZARAGOZA

Cada vez más pobres

Los europeos nos estamos volviendo más pobres. Todo empezó en 2008. Y la zona euro cayó en segunda recesión el 2010. Comparándonos con Estados Unidos, aquí el consumo va en caída libre. En cambio, los estadounidenses se benefician de la energía barata y la ayuda gubernamental para seguir gastando. Por supuesto, las guerras no ayudan. Y el cambio climático nos castiga con una agricultura menos productiva; basta ver los precios del aceite. Y así, asustados por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, dado que los salarios han disminuido el 3% de media en la zona euro frente a la subida del 6% de los estadounidenses, vamos camino de necesitar un segundo trabajo para pagar todo. Opción desechable, puesto que una calidad de vida familiar es necesaria para el equilibrio emocional y la salud mental. ¿Qué debemos hacer, renunciar a nuestro estilo de vida o resignarnos a ser más pobres cada día? Quizá haya un término medio.

María Luisa Alonso Alcalá. ZARAGOZA

El recuerdo de María Domínguez Remón

El 7 de septiembre de 1936 María Domínguez Remón fue fusilada en Fuendejalón. Hace poco más de un mes, a los cabeza de familia de mis y de sus parientes les envié un mensaje recordando esta efemérides. Incluso los más allegados me respondieron con emoticonos, y solo hubo uno que me corrigió y dijo que no fue fusilada sino asesinada. Nada más. Por supuesto, políticos, autoridades, empresarios, periodistas etc., nada. Ni siquiera un triste recuerdo. He dejado pasar un tiempo pero sigo sin ver nada en los medios. Nadie se ha dirigido a mí en estas fechas porque se haya acordado de su fusilamiento. Yo siempre me acuerdo de ella, porque la quiero, porque su legado sigue vivo y porque nadie como ella supo encarnar los valores de la lucha, el esfuerzo, el feminismo, la justicia social; en definitiva, fue una mujer ejemplar, adelantada a su tiempo. En 2021, cuando se exhumaron sus restos, recibió premios y homenajes por su vida y su legado. En 2022 continuó la racha por inercia, yo publiqué un libro sobre ella con mi editorial Imperia Comunicación, ¡qué bonito nombre, Imperia era el pseudónimo con el que ella firmaba sus artículos! Fue la escritora más prolífica de Aragón. También hubo en Gallur un acto precioso conmemorando el 90 aniversario de la primera alcaldesa. Pero en 2023, nada de nada, excepto la presentación en la Diputación de Zaragoza de su libro facsímil, copia del anterior ampliada.

Juanjo Espligares. ARANDA, Representante de los Familiares de María Domínguez Remón

