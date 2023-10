Biden, en el avispero

El presidente de Estados Unidos ha viajado a Tel Aviv para respaldar a su mayor aliado en Oriente Próximo. Apoya sin fisuras al Gobierno hebreo y da por buena la versión de que no fue Israel quien bombardeó un hospital en Gaza.

No obstante, también ha anunciado un acuerdo para hacer llegar ayuda humanitaria a la Franja a través del paso con Egipto y le ha pedido al primer ministro israelí Netanyahu que no se guíe por "la rabia" y evite los "errores" cometidos por EE. UU. tras los atentados del 11-S. Joe Biden tiene que aprovechar que es el actor internacional que más capacidad de maniobra tiene en la zona, para frenar a los ‘halcones’ de todos los bandos y para convencer a los israelíes que la ley de talión no tiene cabida en el Derecho Internacional. Con el objetivo a medio plazo de que convivan dos Estados, , como propone la UE, está claro que nadie necesita hoy una guerra, sino una eficaz estrategia antiterrorista.

La extraordinaria gravedad de los acontecimientos que se viven en la orilla este del Mediterráneo, con amplias repercusiones geopolíticas y económicas, ha obligado al presidente de la primera potencia mundial a acudir apresuradamente al escenario del conflicto. Sin embargo, el bombardeo del hospital cristiano de Al-Ahli amenaza con hacer inútil el viaje. De hecho, Biden se ha reunido con el primer ministro israelí Netanyahu, pero no con los presidentes palestino, jordano y egipcio al cancelarse esos encuentros debido al ataque contra el centro sanitario de Gaza.

A pesar de las dificultades y de la tensión creciente, Estados Unidos y la Unión Europea deben colaborar para frenar la espiral de violencia. Es urgente ayudar a todas las víctimas, palestinas e israelíes (todavía hay 199 secuestrados), y es necesario también utilizar la diplomacia para contrarrestar las oscuras maniobras de Irán, China y Rusia en Oriente Próximo.