Cartas al director de HERALDO: La asignatura de Latín en educación secundaria

La asignatura de Latín en educación secundaria

Después de la desaparición de la asignatura de Cultura Clásica en muchos centros educativos, algo que sería muy deseable que cursara el futuro alumnado que fuese a estudiar Biología o Medicina, por poner algunos ejemplos, y de la defenestración del Griego en el Bachillerato (esa asignatura que todo el mundo teme, y nadie conoce, ni siquiera su alfabeto, pues no ha cursado Cultura en 3º o 4º), ¿estamos a un paso de contemplar la voladura de la lengua latina, la madre de aquella que nos une?

Aunque me consta que en algún centro de Zaragoza ya no se imparte este curso en 4º, no debemos preocuparnos, pues en medio de algún faro brillante que la elige en 4º (o Bachillerato) por verdadera vocación, siempre nos quedará quien la curse en Bachillerato solo por huir de las Matemáticas, ese coco que sí se conoce y se teme desde algunos cursos antes, aunque sea en 2º (sin cursarlo antes ni en 4º ni en 1º, faltaría más), ya que la Ley permite cambiar de optativas de modalidad como quien se cambia de camisa (con el trastorno que supone tratar de aprender dos cursos en uno). Así que dejemos que el profesorado de Matemáticas haga su labor normal, y que nos venga el alumnado que reniega de esta asignatura: Tendremos Latín, al menos cuatro horas en 2º de Bachillerato, cuando haya visto que no hay forma de aprobar la otra. Evidentemente, otra cosa será completar el resto de las horas lectivas con asignaturas que no son de nuestro departamento didáctico (cuando podían sobrar si se pusieran por Ley como obligatorias algunas de las optativas mencionadas antes en la ESO, junto con el Griego en el Bachillerato), o bien solicitar una reducción horaria.

Félix Gay Sánchez. BARBASTRO

Ahora, sin ir más lejos

Parece evidente, a priori, que la interiorización eficiente –por la humanidad– del ‘quinto mandamiento’, es decir, de la férrea decisión individual de no causar deliberadamente la muerte de semejantes, representaría un avance sin precedentes. No cabría entonces en los códigos penales ni cabría invocar su necesidad en nombre de ninguna advocación trascendente o poética (Dios o Patria, por ejemplo, para que nos entendamos). Estamos lejos de esa universalidad. No se ven dimisiones de líderes políticos o religiosos, ni arrepentidos a quienes han participado en la fe en la muerte y siguen en el candelero con otros cirios. Siguen activos, incluso en los gobiernos, personajes que, ante la barbarie, exhiben adornos vestuarios y rostros solemnes. Ahora bien, si por definición un líder político o religioso pretende gestionar la realidad, sería razonable que detallasen con precisión qué medidas concretas tomarían ellos para salir del atolladero. Las invocaciones genéricas a la justicia social quizá acrediten bondad intrínseca en el vocero, pero también supina incompetencia gestora. Descrédito, por tanto. ¡Que se vayan!

Javier Turrión Berges. ZARAGOZA

La singularidad de la letra eñe

Veo a algunas personas que tienen por cejas una especie de virgulilla, el signo que se coloca sobre la eñe, no sé si natural o pintada. Son casos raros, pues no es un tipo común de ceja. Las cejas son rectas, redondas, puntiagudas, arqueadas y en forma de ese. Este tipo de ceja que recuerda a la virgulilla de la eñe dice de su poseedor que es persona segura de sí misma, siempre procura ver lo mejor de los demás y considera todos los elementos antes de tomar una decisión. Las cejas protegen los ojos de líquidos no deseados, principalmente el sudor, que aleja de los ojos para mantener la visión despejada. La forma del vello facilita la canalización hacia los lados. La virgulilla en la eñe es como la boina, la gorra o el sombrero de las persona, el paraguas o el parasol contra la lluvia y el sol, el casco para el soldado y el motorista. La virgulilla en la eñe tampoco es un signo muy común en los idiomas, aunque no es exclusivo del castellano. La justicia francesa ya eliminó hace unos años la virgulilla, a pesar de que era tradicional en la ortografía de las zonas bretona y vasca. Me parece absurdo que en los correos electrónicos no figuren la tilde ni la virgulilla con la excusa de garantizar una mayor compatibilidad y evitar problemas en la comunicación. De este modo, año es ano, mañana es manana, España es Espana, etc. La eñe no fue introducida en el diccionario de la Real Academia Española hasta el año 1803, pero una de las primeras apariciones de dicha letra se localizó en un texto de 1176 y su existencia se debe al uso de abreviaturas por parte de los copistas. Entonces la eñe empezó a sustituir en la escritura a nn, mn, gn, ng y ni. Alfonso X el Sabio fue quien fijó las primeras normas del castellano y con ellas la letra eñe. Más de 15.000 palabras en castellano contienen la eñe y más de 350 comienzan por esa consonante con sonido nasal palatal.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Un mundo diferente

El día 9 de octubre, fallecía mi hermano Antonio, después de una penosa enfermedad. Antonio era discapacitado psíquico y vivía en la residencia Agua Salada, en San Mateo de Gállego, desde hacía ocho años. Quiero mostrar la gratitud de nuestra familia a todas y cada una de las trabajadoras de esta residencia. No sólo por cumplir sus tareas con esmero y entrega, sino por su especial dedicación y compromiso para todos los ‘chicos’, como las familias llamamos a los residentes discapacitados. Queremos agradecerles su extraordinaria profesionalidad y el infinito cariño con el que trataron a mi hermano Antonio, y con el que tratan a todos los ‘chicos’. Durante el último mes y medio, en el que Antonio permaneció postrado en cama, las trabajadoras asumieron los cuidados clínicos de Antonio, que superaban con creces sus deberes profesionales, le cambiaban de posición puntualmente para evitar ulceraciones, le controlaron los goteros y la medicación y le dieron todo el cariño y mimo del mundo, haciendo de la residencia su hogar. Sirvan también estas palabras para que los responsables de la residencia conozcan de la valía y profesionalidad de sus trabajadoras y les doten de los medios materiales para hacer su extraordinaria labor social de la mejor manera posible. Sin duda, esta residencia y sus trabajadoras luchan, con convicción y vocación, por hacer un mundo diferente, donde la discapacidad se integre plenamente en la sociedad. Mientras tanto, desde lo más hondo de nuestro corazón, queremos expresarles nuestra eterna gratitud por darle todo su cariño a nuestro hermano Antonio. Desde el cielo Antonio os quiere infinitamente.

Fernando J. Lahoz, en nombre de la familia Roy-Gaudó. ZARAGOZA

