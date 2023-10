Cartas al director de HERALDO: Sufriendo los efectos del cambio climático

Sufriendo los efectos del cambio climático

La Organización Meteorológica Mundial informa que septiembre registró anomalías de temperaturas sin precedentes; este año 2023 será el más cálido jamás registrado. Este récord ha aumentado la urgencia de un plan ambicioso de acción climática.

Por si no tuviésemos suficiente, el comisario europeo del clima ha manifestado: !Iremos a peor, antes de ir a mejor". Los fenómenos meteorológicos extremos han costado al mundo 15 millones de euros cada hora en el siglo XXI. Entre 2000 y 2019, la economía perdió 133.000 millones anuales a causa de los desastres provocados por el cambio climático. Hay más gente desplazada por el cambio climático que por conflictos, según la ONU. El agro europeo también sufre por el clima y se derrumba uno de sus productos emblema, el aceite de oliva, cuya producción está cayendo un 40% disparando los precios. Sufrimos el permanente encarecimiento de los alimentos, ya sea por acción del clima o por la especulación en la cadena alimentaria, con aumento de la desigualdad. Mientras, los gestores públicos siguen sin realizar ninguna acción que alivie nuestra economía. Se pone de manifiesto la incapacidad humana ante este cambio. Tal vez nos encontramos en una situación similar a la que llevó, tras la I Guerra Mundial, a la caída de los grandes imperios. ¿El turismo o la agricultura en España tienen futuro ante este fenómeno climático? El planeta es un ser vivo al que tan apenas le hemos hecho caso. Hoy, su acción y repercusión la estamos sufriendo ante el lento cambio en los medios de producción y consumo. El clima es el nuevo jinete del Apocalipsis que se ha sentado a nuestra mesa. Mientras, las guerras, la economía, la inflación son el centro de atención de los dirigentes. Crecen los problemas y faltan soluciones.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

¿Para cuándo el túnel de la A-68?

El túnel que se construyó en Zaragoza para conectar el paseo de María Agustín con la estación de las Delicias, con motivo de la Exposición Internacional en 2008, y que nunca ha entrado en funcionamiento es una de esas obras que hay que acometer de inmediato, porque ha costado un dinero y no debe tirarse a la basura. Esta infraestructura de 2 kilómetros de longitud conecta la calle Escrivá de Balaguer con la salida de la autopista y la autovía a la altura de la estación intermodal de Zaragoza. Con todo lo que se está construyendo en la llamada Milla de Oro, ya va siendo hora de que la empresa que se comprometió a su uso termine de realizar lo que falta en su interior para poner en marcha el túnel y que no es poco: alumbrado, señalización, ventilación, semáforos, etcétera. No puede ser que se dejen las obras a medias por desidia o por enfrentamientos entre empresas privadas y entidades públicas, porque al final parece que da igual y que el dinero no es de nadie. Pues ya les digo yo que el dinero sale de nuestros impuestos y es injusto que hayan transcurrido quince años y aún estemos así. ¡Solución a esto ya!

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

El ‘cosido Billy’ y el calzado del Aranda

La comarca del Aranda quiere reivindicar su tradición como núcleo de producción de zapatos artesanales. Para ello, la Asociación de Fabricantes de Calzado y Afines de Zaragoza y Provincia (Afcya) ha creado el ‘sello Billy, Cosido del Aranda’, una marca colectiva que busca poner en valor la técnica de cosido Billy, artesana, con tejidos naturales y sostenibles. El Aranda es el territorio con mayor arraigo de este procedimiento y el sello de calidad quiere identificar esta región aragonesa como principal zona productora de calzado con cosido Billy (exterior y visto). Aquí se fabrican unos 300.000 pares de zapatos al año con el cosido visto, el 80% de la producción nacional. Es una comarca con una larga tradición zapatera que se remonta al siglo XVII, como atestigua un documento de 1606 que hace referencia a la elaboración de sandalias. Brea de Aragón e Illueca son las dos localidades que han heredado el testigo de esta técnica centenaria y allí se ubican las seis empresas que mantienen viva la tradición del cosido Billy, que consiste en el cosido de piezas por el exterior del zapato, lo que supone un menor uso de materiales y genera menos residuos. "Esta técnica de fabricación artesanal de calzado es un valioso componente del legado cultural arraigado en la región aragonesa", explican en Afcya. Se utiliza para la elaboración de sandalias fraileras y botas Safari, aunque el abanico de modelos es muy amplio, desde los clásicos zapatos Derby hasta modernas botas Chelsea, pasando por todo tipo de sandalias femeninas.

Francisco Tofé Andrés. ILLUECA

En el mejor de los mundos

Respecto a la guerra entre Israel y Hamás leo en la prensa un titular que me llama la atención: "En Europa estamos ciegos". Creo que en Europa, hoy por hoy, vivimos en el mejor de los mundos. Bajo a la calle, hablo con vecinos conocidos del barrio, me siento en la terraza de una plaza, la gente toma su aperitivo tranquilamente, vive en paz, con la única frustración de que en el bar falte el pincho de tortilla o de huevo con gamba que desea. Regreso a casa, enchufo la televisión y veo una serie de catástrofes y de guerras que hay en el mundo, los miles de muertes por unas y otras, y no puedo más que decirme que, afortunadamente, vivimos en el mejor de los mundos. Todo el mundo tiene problemas, desde luego, pero aquí al menos nadie teme que un misil derribe su casa ni que un hijo sea llamado al frente de lucha.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

Bienestar natural

Echo de menos en Zaragoza mucho arbolado, en especial en los llamados paseos (Sagasta, Constitución, Gran Vía y, sobre todos, la Independencia), que den suficiente sombra que nos proteja de calores, lluvias y vientos. Es conveniente dejar cierto espacio sin árboles, para poder tomar el tímido sol invernal, pero ellos nos aportan oxígeno, brisa suave y protegen de la contaminación ambiental, a la espera de que el frío cierzo devuelva a la atmósfera los malos humos... Señora alcaldesa, gaste menos en inteligencia artificial y más en bienestar natural. Cada euro invertido en proporcionar salud y bienestar a la población es un euro que se ahorra en gasto sanitario. Por si le sirve de ejemplo: en Madrid, un continuo paseo arbolado de casi 9 kilómetros, une las estaciones de Atocha y Chamartín, disfrutando de verdor y sombra en medio de la urbe. Zaragoza es una ciudad muy paseable, y con más arbolado sería mucho más placentero caminar por ella. Piénselo, señora alcaldesa.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

