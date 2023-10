La perseverancia en la defensa de un modelo, de un proyecto de Comunidad en el que han trabajado gobiernos aragoneses de todos los colores políticos, está dando sus frutos más relevantes. La logística, la baza estratégica asentada en la localización geográfica de Aragón, ha logrado convertirse en un reclamo que tiene en Plaza un referente nacional y que por el alineamiento de varios factores ha permitido la llegada de nuevos operadores digitales. Con la aparición de Amazon y Microsoft irrumpe un complementario concepto de la logística -el que hace referencia a la distribución y almacenamiento de datos- que apoyado en la oportunidad de disponer de las hectáreas de terreno necesarias para levantar estas instalaciones ha permitido que Aragón se convierta en un atractivo emplazamiento.

El futuro, con el que ya convivimos, establece que tan importante como la entrega de mercancías es la veloz distribución de datos. Las economías mundiales han fijado un modelo productivo que se explica sobre un incesante consumo de información que otorga una condición estratégica a estos grandes centros de almacenaje. Completar el ecosistema de la industria tradicional (en especial cuando parece cobrar forma la gigafactoría de baterías de Stellantis) con un soporte económico de base digital coloca a Aragón ante una combinación virtuosa.

Sin ignorar todo el esfuerzo político desplegado, las causas de estos últimos anuncios hay que descubrirlas en factores tan evidentes como la disponibilidad tanto de agua para la refrigeración de las instalaciones como de terreno industrial a precios razonables, con valores muy alejados del metro cuadrado de Madrid o Barcelona, y en la oportunidad de contar con la energía necesaria para satisfacer los elevados consumos demandados. Que la Comunidad tenga la capacidad de generar energía limpia y de fácil acceso no es una variable despreciable, en especial cuando la seguridad en el suministro es un factor que no tolera un porcentaje de riesgo. La capacidad de Aragón como generador de energía ha resultado tan importante como la escasa conflictividad laboral o la imprescindible estabilidad política e institucional que no se visualiza en regiones vecinas como Cataluña.

Con todos estos factores alineados, la oportunidad, además de evidente para la economía regional, reclama dos sumandos: personal y capacidad formativa para que estos trabajadores cuenten con un desempeño digital y tecnológico de primer nivel. Solo el proyecto de Microsoft, según las últimas informaciones, representará la creación de 2.100 empleos, de los que una buena parte requerirán un elevado perfil de cualificación. La preparación, tanto en formación profesional como en nivel universitario, es, en consecuencia, una demanda que habrá que atender y que, sin duda alguna, podría incentivar la aparición tanto de nuevos centros como de renovadas estrategias educativas. Con este empeño formativo y con una apuesta de las administraciones que oriente y anime este tipo de inversiones, Aragón podría convertirse en un centro de referencia internacional que quedaría engrandecido con la aportación de las iniciativas locales.

La convicción del poder transformador de esta industria tecnológica debe continuar apoyándose en las fortalezas de la Comunidad, aunque ahora no debe descuidarse una mirada respaldada en la anticipación. La competencia no tiene la intención de descansar.

