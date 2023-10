Grandes inversiones tecnológicas

Es una estupenda noticia que Microsoft, la empresa que revolucionó la informática en los años ochenta, vaya a instalar tres grandes complejos de ordenadores para almacenamiento de datos en Zaragoza y alrededores. Sobre todo, porque se unen a los otros tres similares que Amazon ha construido también aquí y que ya comenzaron a operar en noviembre del año pasado. Zaragoza, que ya es una potencia logística en cuanto al movimiento de mercancías, va camino de convertirse también en un nudo fundamental en el movimiento de bits, que supone una porción cada vez mayor de la actividad económica. Está muy bien todo esto. Y estará todavía mejor, claro, el día en que se cumplan las previsiones que van anunciando estas empresas en cuanto al número de puestos de trabajo de alto nivel que se van a crear con sus inversiones. Y confiamos en que cualquier día nos caiga como agua de mayo la noticia de que Stellantis o alguna otra multinacional va a poner en Aragón una fábrica de baterías para alimentar los coches eléctricos. Todo eso está perfecto, y demuestra el atractivo de Aragón para los inversores. Pero en el fondo todo esto debería darnos también un poco de pena y hacernos pensar. Porque indica que en las cosas de la tecnología de vanguardia y la economía del mañana los españoles estamos así, mirando al cielo a ver si llueve, a ver si el capital internacional se acuerda de nosotros, si le gustamos. Porque no tenemos empresas que cuenten con la tecnología ni con el dinero que se necesita para ser protagonistas, y no subordinados, del futuro económico. Por algo será. ¿O no?