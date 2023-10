La Facultad de Filosofía se retrasa

En el espacio Joven de Comisiones Obreras Aragón hemos atendido las quejas de estudiantes del campus universitario que ven cómo su formación está siendo perjudicada por el retraso de apertura del nuevo edificio donde se impartirá Filosofía y Letras, a pesar que las obras comenzaran en 2018.

Cinco años más tarde, habiendo superado el presupuesto en 4 millones de euros, se espera que abra sus puertas con un año de retraso. Ese retraso no sólo afecta al alumnado, al carecer de un espacio apto para sus determinadas necesidades, sino que, a causa de ello, se está retrasando la puesta de fecha de exámenes en la carrera de Filosofía, porque se desconoce si van a realizarse en la nueva facultad o en las otras facultades en las que tienen al alumnado desperdigado.

La Facultad prometió al alumnado que iba a poder acceder al centro durante el primer cuatrimestre de 2023, habiendo realizado un gran esfuerzo publicitario de las instalaciones y de las personas responsables de ese supuesto funcionamiento de la Facultad, coincidente con los procesos electorales y las elecciones autonómicas, sin embargo nos encontramos con que todavía no ha abierto sus puertas porque no dispone de mobiliario.

La actuación del vicerrectorado debe ser acorde a los intereses de la Universidad como centro educativo, y no como centro publicitario de imagen, aceptando someterse a los tiempos y las promesas electorales con el fin de lograr sus propios intereses. Es preciso que la Facultad de Filosofía y Letras sea un centro dedicado a la educación y a suplir la privación de medios y espacios que durante tantos años las carreras de Humanidades han sufrido. Merecen no ser olvidados ni vendidos como estrategia política al primer postor.

La reforma de la Facultad de Filosofía y Letras ha sido usada como argumento

electoral, pero lo cierto es que su apertura se retrasa, perjudicando a los estudiantes



La situación entre el alumnado es desesperante. Actualmente las carreras de Humanidades se encuentran esparcidas por el campus, obligando a los alumnos y alumnas a desplazarse cada día a una facultad distinta y en muchas ocasiones dando clase en aulas que no cuentan con los medios óptimos, como los ordenadores, que son necesarios para el correcto funcionamiento de las clases.

Desde Comisiones Obreras, en concreto desde el Espacio de Juventud, defendemos que los poderes públicos hagan uso de sus cargos de manera coherente y respetando al alumnado. No se entiende que los alumnos y alumnas tengan dificultades mientras algunas personas se lucran de la publicidad que otorga presentar el nuevo edificio. Los estudiantes pertenecientes a diferentes carreras, que actualmente no tienen un espacio que puedan denominar como propio, no merecen sumar otra losa de incertidumbre a sus vidas. Ya es suficiente, entre otras cosas, con no saber si nuestras carreras universitarias nos proporcionarán un empleo digno o si nos explotarán en nuestras prácticas.

Carreras como Periodismo, Filosofía e Historia del Arte tienen un horario que se reparte entre la central de Filosofía y Letras, el edificio de Interfacultades, la Facultad de Matemáticas, el edificio Cervantes y las facultades de Medicina y Ciencias. Los y las estudiantes quieren una formación de calidad, con unas instalaciones adecuadas a sus necesidades, que dispongan de los medios necesarios. La Facultad ha sido utilizada como artimaña política para las elecciones, su formación no es una herramienta electoral, su formación es nuestro futuro.