Cartas al director de HERALDO: Dos años esperando un título

Dos años esperando un título

Quiero expresar mi indignación. Diez años de espera para realizar un examen de especialización por vía extraordinaria de Enfermería Familiar y Comunitaria. Realizado el 11 de diciembre de 2021. Nos presentamos 31.060 enfermeros. Después de obtener ‘apto’, a fecha de hoy seguimos sin el título de la especialidad.

Comunicada al Ministerio de Universidades la solicitud del título, pasan información al Ministerio de Sanidad, encargado de expedirlo. Ha habido entre tanto otras convocatorias y ya están en posesión de la titulación. Escribo al Ministerio de Sanidad: se está tramitando actualmente el "desarrollo tecnológico" para la expedición de los títulos de Especialista de Enfermería Familiar y Comunitaria. Me quedo perpleja, ya que el "desarrollo tecnológico" imagino que será igual para la emisión de todos los títulos, tanto de acceso por vías actuales como los de quienes hemos accedido por vía excepcional. Todos los ‘aptos’ recibimos un certificado para presentar en las convocatorias, bolsas de trabajo y oposiciones en las que sea requerido. En Zaragoza, escribí al Colegio de Enfermería para incluirme con ‘apto’, contestándome que no nos pueden incluir en la bolsa, lamentando que el certificado de ‘apto’ no sustituye al título, no lo pueden aceptar como tal. No encuentro respuesta a tanto despropósito e indefensión. Llevo treinta años colegiada y quiero hacer pública la poca implicación como Colegio Oficial de Enfermería para defender por igual a los colegiados. Creo que están bastante al corriente de las incidencias de esta ‘vía excepcional’, que no están tramitando nuestros títulos, y como entidad oficial deberían trasladar a quien corresponda, a las administraciones, a los políticos, cuál es el motivo de la no emisión del título y acelerar este proceso.

Alicia Sánchez García. ZARAGOZA

Formas y modos en política

Las formas y modos que tienen los políticos de relacionarse han sufrido un importante retroceso. El contexto que estamos viviendo es de constante descalificación, agresividad e insulto permanente. Tratan de provocar conflictos para tener contenidos, muy propio de quienes están pobres de argumentos. Estas perversas relaciones crean crispación y restan legitimidad a la buena convivencia social. Las malas formas tienen su aterrizaje en el ámbito ciudadano y esta degradación política contagia los comportamientos sociales. Estos días hemos tenido varios ejemplos, desde el hostigamiento a un diputado en un tren, hasta collejas al alcalde de Madrid en un pleno municipal. Se puede estar en las antípodas del ideario político del otro pero eso no da derecho, menos aún ostentando importante representatividad institucional, a faltar a la cortesía y educación que su cargo exige. ¡Una mano tendida nunca debería rechazarse! Los políticos tienen que tener códigos consensuados que respeten al adversario, a las instituciones y a los ciudadanos a los que representan.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

Circunscripción única

Como apuntaba Santiago Mendive en HERALDO, los dos grandes partidos, el PSOE y el PP, deberían modificar el sistema de elección de diputados, pasando de la circunscripción provincial que tenemos ahora a una circunscripción única, con un mínimo de votos para obtener representación. Así evitaríamos el continuo chantaje de los partidos nacionalistas e independentistas, que como son necesarios sus votos para formar gobierno en España siempre están poniendo contra las cuerdas al partido que tiene que formarlo. Dirán ustedes que los partidos minoritarios quedarían fuera del Congreso, pero es en sus respectivas comunidades donde pueden defender su programa. Ha habido elecciones en las que IU, con más de un millón de votos en toda España, ha obtenido menos representación en el Congreso que partidos nacionalistas con la mitad.

Santiago Gimeno Val. ZARAGOZA

El conocimiento y la sabiduría

Veo cada vez más perplejo la naturalidad con la que en muchos ámbitos todo lo novedoso es aceptado como bueno, o mejor que lo que ya conocemos. Estamos dejando a un lado la experiencia, el valor de la sabiduría adquirida. En un momento en el que hay personas tan preocupadas por la igualdad, veo que muy pocas de las que más pueden influir en la sociedad se preocupen por la diversidad en la edad, por la consideración de las opiniones de nuestros mayores. Nuestros mayores han acumulado experiencia que no podemos menospreciar por el hecho de haber adquirido sus conocimientos en el pasado; son estos conocimientos los que pueden sintetizar de manera más objetiva, y realista, la visión de los acontecimientos actuales. No todo lo novedoso tiene que ser bueno para todos; no podemos naturalizar el edadismo. Quizás todos deberíamos escuchar a nuestros mayores, que son los que han acumulado sabiduría, antes de tomar decisiones. Alguien lo ilustró de manera muy clara: "El conocimiento es saber que un tomate es una fruta, la sabiduría es que no hay que poner un tomate en una macedonia".

Tomás López Agustín. ALCAÑIZ

Cañerías atascadas

Vivo en Calatayud. En casa tenemos las tuberías de agua atascadas por residuos que lleva el agua. No se trata de la cal, es el residuo que durante años se ha acumulado en la red de conducción de aguas de la localidad. Por alguna causa, se añade al agua una sustancia para limpiar estas tuberías, se precipita esta roña y atasca tuberías y filtros de grifos y electrodomésticos. No dudo que el agua sea potable, pero no se pueden consentir las continuas averías en la lavadora o el atasco de las cañerías. Ya llevo dos días con los fontaneros para que destaquen las de mi casa. Yo pago por el suministro de agua limpia, no por lo que nos están sirviendo.

Ramón Giral Conte. CALATAYUD

Sobreturismo en Beceite

Ahora ya ha quedado atrás el verano, pero muchos seguimos con el mal recuerdo de ver cómo sitios que conocemos desde pequeños han dejado de ser lo mismo por el sobreturismo. Hablo de Beceite, situado en la comarca del Matarraña, en Teruel. En pocos años hemos dejado de ser casi los únicos que se bañaban en sus ríos a ver autobuses con turistas extranjeros que vienen a visitar el pueblo. Creo que, en vistas al próximo verano, se deberían preservar mejor estos espacios naturales, limitando más el aforo, en especial a las pozas gratuitas, y regulando mejor el uso de sombrillas y neveras, ya que algunos abusan.

Gerard Ger Tavira. TIANA (BARCELONA)

